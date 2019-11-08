У Північній Кореї двоє рибалок вбили 16 членів екіпажу. І втекли на південь

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Двох північнокорейських рибалок, підозрюваних у вбивстві 16-ти членів екіпажу рибальського судна і втечі на південь, повернули назад до КНДР.

Їхнє судно перетнуло морський кордон Південної Кореї у суботу, незабаром їх арештували місцеві правоохоронці.

Сеул зазвичай надає втікачам з КНДР політичний притулок, але цього разу влада прийняла інше рішення - чоловіків розцінили як кримінальних злочинців, а не перебіжчиків.

Новинне агентство Yonhap з посиланням на посадовців пише, що обидва затриманих зізналися, що вони разом зі ще одним чоловіком вбили капітана судна ще наприкінці жовтня - нібито через його жорстоке ставлення до них.

Потім вони один за одним почали вбивати й інших членів екіпажу, які виступали проти їхніх дій.

Усі троє спочатку повернулися до порту в КНДР, але коли одного з них там затримали, двоє інших вирішили втекти на судні на південь.

Сеульський міністр об'єднання Кореї розповів BBC, що влада вирішила не дозволяти "серйозним злочинцям" залишитися в країні.

За його словами, обох чоловіків передали КНДР у пункті Пханмунджом, що в демілітаризованій зоні.

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Чимало жителів Північної Кореї щороку намагаються втекти до Південної.

Це дуже непросто і небезпечно, але значна частина з тих, кому це вдається, зрештою залишаються у Південній Кореї й отримують місцеве громадянство.

Проте більшість північнокорейських втікачів тікають з країни до Китаю, з яким у КНДР значно довший кордон.

Його простіше перетнути - порівняно з демілітаризованою зоною між двома Кореями, яка дуже добре охороняється.

Проте навіть якщо втікачеві вдається опинитися на території Китаю, це ще не привід вважати, що мети досягнуто: Пекін розглядає громадян Північної Кореї не як біженців, що шукають політичного притулку, а як звичайних нелегальних мігрантів.

Часто китайська влада відправляє їх назад у КНДР.

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