До яких етнічних груп українці ставляться краще, а до яких - гірше? Дослідження

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Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні - до українців, білорусів і росіян, найвищий - до африканців і ромів. Про це йдеться в новому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Респондентам наводили перелік деяких етнічних груп і просили відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками цих груп за шкалою від 1 до 7 (1 - згоден допустити як члена родини, 7 - не пускав би в Україну).

Згодом соціологи вивели з отриманих відповідей середній індекс, який має назву соціальна дистанція, і отримали такі результати:

(менша цифра - краще ставлення)

україномовні українці - 2,18

російськомовні українці - 2,67

білоруси - 3,18

росіяни - 3,56

поляки - 3,99

євреї - 4,07

кримські татари - 4,11

канадці - 4,17

американці - 4,27

німці - 4,31

французи - 4,47

румуни - 4,70

африканці - 5,20

роми - 5,41

"Не пускав би в Україну"

Згідно з таблицею, яку наводить КМІС, частина респондентів ставляться до деяких етнічних груп настільки негативно, що навіть не пускали б їх в Україну.

Приміром, американців до України не пускали б майже 8% опитаних, росіян - 15,5%, євреїв - 12,6%, кримських татар - 8,8%, китайців - 14,6%.

Найгірше ставлення - до ромів, яких в Україну не пускали б 40% респондентів, арабів (22%) і африканців (20,47%).

Цікаво, що 2,9% опитаних не хотіли б пускати в Україну російськомовних українців, 0,6% - україномовних.

Що впливає на рівень ксенофобії?

У КМІС зазначають, що на ступінь неприйняття представників інших етнічних груп впливає ціла низка різноманітних факторів, зокрема рівень освіти: чим вищим є рівень освіти респондента, тим нижчим в нього буде рівень ксенофобії.

Також цей показник з-поміж іншого залежить від типу поселення, де проживає людина (в селі рівень ксенофобії вищий, ніж у місті), фінансового стану (вищий рівень добробуту - нижчий рівень ксенофобії) та віку (з віком рівень ксенофобії зростає).

Примітно, що рівень ксенофобії майже не залежить від статі: формально, чоловіки мають дещо нижчий рівень ксенофобії, ніж жінки, але ця різниця дуже незначна.

Дослідження проводилося з 6 по 16 вересня 2019 року.

В опитуванні взяли участь понад дві тисячі людей, що мешкають в усіх регіонах України, окрім Криму та території Донбасу, які не контролюються українською владою.Похибка не перевищує 3,3%.

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