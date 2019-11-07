Швейцарія на Донбасі та інші заяви Зеленського в "інтерв'ю "Теслі"

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Президент Володимир Зеленський у відеосюжеті за кермом авто знову розповів про головні проблеми і досягнення у внутрішній та зовнішній політиці.

Попереднє "інтерв'ю "Теслі" президент записав ще влітку, напередодні парламентських виборів.

ВВС News Україна вибрала кілька цитат, які подає прямою мовою.

Про турборежим

Словосполучення "турборежим" мені казали всі. І європейці, і Міжнародний валютний фонд, і представники ЄБРР, і Світового банку. Всі дуже задоволені, навіть всі кажуть: давайте трішечки повільніше.

Про "Слугу народу"

Це партія, в назві якої є весь головний стовідсотковий зміст. Тобто, це партія народна. Не тільки президентська. Це народна партія.

Є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки. Є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті, чи інші закони, хоча ми домовлялись, що коли обговорюються законопроєкти на засіданнях, на фракціях, на комітетах, там, будь ласка, сперечання, але не виносьте їх на засідання Верховної Ради...

Тому ми дуже уважно, і я особисто, слідкуємо за статистикою. Не тільки там якісь ганебні смс-ки, - вони є, є ганебні чутки, але я дуже радий, що це поки що тільки чутки, - є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року.

Поки що у нас у Верховній Раді демократія. Але поки що.

Про критику на адресу уряду

Якщо я звик, то наш молодий уряд, - їм дуже складно зараз. Вони витрачають час на спілкування, на діалог, на докази, що "я не такий". Все це відбувається і у Фейсбуці, і в інших інтернет-сайтах. Їм складно. Вони повинні зосередитися на тих законах, на тих реформах, які вони повинні після голосування втілювати в життя.

Такого молодого уряду ніколи не було. Теж, тут є плюси і мінуси. Немає корумпованого досвіду - це великий плюс... Якщо вони не впораються, - теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе, з тим будемо прощатися.

Про попередників

Колишні політики не можуть в цій зараз системі, - по-перше, це вже не схема, а система, - вони не можуть знайти для себе місце. І вони його не знайдуть. Поки ми живі, скажімо так, в нормальному сенсі цього слова.

Вони можуть виїжджати за кордон. Але не всі зможуть виїхати. І всі ці люди вже це бачать.

Про "посадки"

Не дуже багато "посадок"? Поки що це не почалося? І згоден, і ні.

Дивіться, справа Свинарчуків є? Є. Пашинський є? Є. Микитась є? Є. Дубневич є? Є. Навіть бачили, за Дубневича не всі голосували. Всі бояться, що них буде таке саме ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке.

А далі будуть вироки цим людям, про кого я сказав. А е будуть, - будуть відкриті інші справи. І ніхто не буде зупинятися.

Багато справ є, до яких, ми зрозуміли, ми повинні підготуватись. Бо по-іншому ці люди будуть виходити на свободу. Бо всі ці справи розваляться. В судах.

Про "фейки" і капітуляцію

Фейки, маніпуляції, інформаційна війна. Раніше це була війна з російських засобів масової інформації, тепер це війна ще й внутрі нашої країни. Не зважаючи на те, що ми кілька разів збиралися з представниками наших засобів масової інформації. Деякі з них не розуміють, що вони роблять, - мені так здається. Тому що немає ніякої капітуляції. Ми не можемо припинити війну, не розмовляючи з людьми.

Про розведення військ і "сіру" зону

Ми розвели війська у Станиці Луганський, і навіть, ви бачили, що ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон і буде вже фундаментальний міст построєний в Станиці Луганській. І там КПВВ, там світло, там Швейцарія.

Ви бачили, скільки всього було, скільки було страйків, скільки дійсно маніпуляцій. Ну, деякі люди щиро так вважають, що не можемо ми собі дозволити розведення військ. Але це - Мінські угоди.

Тому ви бачите, що ми розвели війська в Катеринівці, і нічого не відбулося. Там зовсім немає ніяких пострілів. Просто немає І в Станиці Луганській немає.

І статистика така: де є розведення, там вогню немає.

Наші війська готові, наші військові - молодці, розведення відбулося стовідсотково, безпечно, ми відійшли на позиції підготовлені, розбудовані, ніякої сірої зони. Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули. Ніякої сірої зони там немає.

Про українську мову

Рівень української мови, на мою особисту думку, він зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами, і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і неможливо знати мову на сто відсотків, але я намагаюся. Практика, більше говорити. Краще з розумними людьми.

Про роботу і родину

До цієї роботи, до цього звикнути не можна. Люди ж як кажуть? К хорошему быстро привыкаешь. А це реальне життя, дуже складне. Складна професія. Забирає всі сили, час, і, іноді, бажання. Ти в кінці вечора з людини перетворюєшся на якийсь ... організм, який не хоче ні думати нічого, ні робити. Навіть не розумію іноді, про що говорить сім'я.

І це виснажливо не тільки для мене, а й для родини...

Ну, як кажуть в Раді, - рішення прийнято.

Про бажання

Дуже хотілося б, щоб усі об'єднались. І суспільство, і люди, і території. А за повернення треба боротися об'єднавшись. І засоби масової інформації. Ніхто не каже, журналісти повинні працювати згідно їх професії. Але хотілося б, щоб ми всі об'єдналися заради однієї головної перемоги.

А перемога головна у нас слідуюча: повернути все і всіх, нікого на цьому шляху не розтєряти, і залишитися об'єднаною країною, і вже зосередитися тоді вже дійсно на реформах і на економіці. Тому що не можна все це втілювати в життя, нормально реформувати не можна, поки розібрана вся країна.