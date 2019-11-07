Укладачі Collins Dictionary оголосили слово року. Греті Тунберг буде приємно

Копирайт изображения PA Media Image caption "Кліматичний страйк" в Единбурзі, 2019 рік

Словом 2019 року в англійській за версією укладачів Collins English Dictionary став вираз "climate strike" - "кліматичний страйк".

Вперше видавництво зафіксувало його у 2015, після акцій протесту у Парижі, де проходила конференція, присвячена змінам клімату. Проте цього року частота, з якою вживають це словосполучення, зросло у сто разів. Це сталося завдяки Греті Тунберг, 16-річній шведській школярці, яка у 2018 році почала серію щотижневих акцій протесту біля парламенту Швеції. Вона та її прибічники вимагали розпочати активну боротьбу із змінами клімату.

До короткого списку 2019 року потрапило і ще одне слово, що стосується захисту довкілля: "rewilding", що означає повернення певної території у первісний природний дикий стан.

До короткого списку також увійшли такі слова:

"influencer" - людина, яка впливає на думки і погляди суспільства через соціальні мережі,

"deepfake" - заснована на штучному інтелекті методика створення підробних зображень, які не відрізняються від справжніх,

"hopepunk" - оптимістичний напрямок у розповіді, що можна протиставити похмурому антиутопічному "grimdark".

Укладачі Collins Dictionary обирають "екологічне" слово як слово року вже вдруге поспіль. У 2018 ним стало слово "single-use" - "одноразовий", що застосовується до виробів з пластику. За останні п'ять років його стали вживати у чотири рази частіше.

До торішнього шорт-лісту увійшли також "gaslight", слово із царини психології, що означає емоційне насильство, та "gammon", - так у Британії називають прибічників "брекзиту".

Сам "брекзит" став словом року у 2016, а у 2017 році - "fake news".

Collins English Dictionary - не єдина організація, яка обирає слово року. В англомовному світі таких установ близько десятка. Із британських найбільш відомим є Oxford Dictionary, а з американських - American Dialect Society. Проте вони ще не оголошували свій вибір 2019 року.

Фаворитами Oxford Dictionary у минулі роки ставали "toxic" - "токсичний", відносно психології, 2018, "youthquake" - кардинальні зміни, що йдуть від молоді, 2017, а також "post-truth"- "післяправда", 2016.

American Dialect Society називало словами року "tender age shelters" - місця, де уряд США утримує дітей нелегальних мігрантів, 2018, а також "fake news" - не потребує перекладу, і "dumpster" - "катастрофічна ситуація".

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