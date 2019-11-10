Убивці дали довічне. Він хоче вийти на свободу, бо вже помирав

Копирайт изображения Getty Images

Суд у США відмовився звільнити засудженого, який стверджував, що він відбув своє довічне покарання, коли ненадовго "помер".

У 1996 році Бенджаміна Шрайбера ув'язнили довічно без права умовно-дострокового звільнення у штаті Айова за те, що він забив чоловіка до смерті.

66-річний чоловік стверджував, що його вирок добіг кінця, коли його серце зупинилося чотири роки тому, хоча медикам вдалося повернути його до життя.

Але судді заявили, що твердження пана Шрайбера, пропри свою оригінальність, є непереконливим.

Вони сказали, що його навряд чи можна вважати мертвим, оскільки він власноруч підписав юридичні документи у цій справі.

У 2015 році у пана Шрайбера через камені у нирках розвинулося зараження крові. Лікарям довелось реанімувати його у лікарні, але після цього він повністю одужав і повернувся до в'язниці.

У позові, який він подав минулого року, пан Шрайбер стверджував, що його реанімували проти його волі, і що його коротка "смерть" означала, що його довічне покарання технічно завершилося.

Районний суд відмовив пану Шрайберу, але його адвокати оскаржили це рішення у апеляційному суді.

У середу апеляційний суд підтримав рішення суду нижчої інстанції. Судді також додали, що його вирок не закінчиться, доки судмедексперт не визнає його мертвим.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!