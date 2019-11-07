Мера протягли по вулицях міста, облили фарбою і відрізали волосся

Копирайт изображения EPA Image caption Патрісію Арсе тягали по вулицях, облили червоною фарбою і насильно обстригли їй волосся

Мер невеликого містечка у Болівії зазнала нападу опозиційних протестувальників, які тягали її по вулицях босоніж, поливали червоною фарбою та насильно обстригли волосся.

Патрісію Арсе з партії MAS ( "Рух до соціалізму"), яку очолює президент Ево Моралес, віддали поліцейським через кілька годин після нападу.

Вже два тижні між прихильниками Моралеса та його опонентами тривають сутички, які розпочалися після оголошення результатів президентських виборів 20 жовтня.

У зіткненнях загинули щонайменше три людини.

Що трапилося з мером?

Група антиурядових протестувальників перекрила міст у Вінто, невеликому містечку в провінції Кочабамба в центральній Болівії.

Поширилися чутки, що двох опозиціонерів вбили поблизу міста в сутичках із прихильниками Ево Моралеса, тому розлючені демонстранти увірвалися до ратуші міста, де знаходилася мер Патрісія Арсе.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція евакуює Патрісію Арсе до лікарні

Копирайт изображения Reuters

Демонстранти звинуватили пані Арсе в намаганні зірвати протести і в смертях, про які ширилися чутки.

З криками "вбивці, вбивці" чоловіки в масках протягнули її по вулицях до мосту. Там вони змусили її стати на коліна, насильно обстригли волосся і облили червоною фарбою. Вони також змусили її підписати заяву про відставку.

Зрештою пані Арсе передали поліції, яка доставила її до місцевої лікарні.

У ратуші демонстранти побили скло і підпалили будівлю.

Пізніше одна смерть з тих, про які ходили чутки, була підтверджена. 20-річний Лімберт Гусман Васкес став третьою жертвою конфронтації - його знайшли з проламаним черепом, травмами, які могли бути викликані вибуховим пристроєм.

Копирайт изображения EPA Image caption Опозиційні демонстранти також підпалили частину ратуші

Чому почалися сутички

Конфронтація почалася в ніч після презитдентських виборів 20 жовтня, коли підрахунок результатів з незрозумілої причини призупинили на 24 години.

Потім оголосили результати виборів: Ево Моралес здобув на них 47%, а лідер опозиції - історик та експрезидент Карлос Меса - 36,5%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ево Моралес керує Болівією з 2006 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моралеса підтримують профспілки шахтарів

Згідно з законодавством, переваги у 10% в першому турі було достатньо для оголошення Ево Моралеса президентом.

Проте зупинка підрахунку голосів викликала підозри серед прихильників Карлоса Меси в тому, що результати сфальсифікували, аби дозволити Ево Моралесу, який перебуває при владі з 2006 року, залишатися при владі ще п'ять років.

Спостерігачі за виборами від Організації американських держав висловили своє занепокоєння, і наразі проводять аудит виборів. Однак Карлос Меса відхилив аудит, аргументуючи це тим, що він був узгоджений без участі його та його партії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карлос Меса вже був президентом у 2003-2005 роках

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники Карлоса Меси вважають, що вибори сфальсифікували

Ево Моралес звинуватив Карлоса Месу у підготовці державного перевороту, між прихильниками обох політиків почалися сутички в різних містах.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!