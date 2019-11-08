"Крижані яйця" вкрили пляж у Фінляндії
Тисячі крижаних куль різного розміру вкрили пляж у Фінляндії через рідкісне погодне явище.
"Крижані яйця" виявив фотограф-любитель Рісто Маттіола на острові Хайлуото, що у Ботнічній затоці між Фінляндією та Швецією.
Експерти пояснюють, що вони виникли через рідкісне поєднання вітру та хвиль, які "заокруглили" шматки льоду.
"Ми з дружиною гуляли по пляжу Мар'яніемі. Було сонячно, 1 градус морозу. День був досить вітряним", - розповідає чоловік BBC.
"І там ми побачили цей феномен - "яйця" зі снігу та криги вздовж пляжу біля лінії води", - пригадує Рісто.
За його словами, крижані кулі заповнили близько 30 метрів пляжу.
Найменші були розміром з яйце, а найбільші - як футбольні м'ячі.
"Це було дивовижно. Я ніколи не бачив нічого подібного", - зізнається Рісто.
Звідки вони беруться?
Експерт BBC Weather Джордж Гудфеллоу пояснює, що для формування "крижаних яєць" потрібна холодна і вітряна погода.
"Загалом вони утворюються зі шматків більшої крижини, які стикаються один з одним через хвилі, і так набувають кулястої форми", - розповідає експерт.
"Вони можуть "рости" через те, що морська вода намерзає на них, і це також заокруглює їх. У результаті отримуємо гладенькі крижані кулі, які потім виносить на берег", - додає Джордж Гудфеллоу.
Схожі явища періодично трапляються у різних куточках планети - від Росії до озера Мічиган у США.
У 2016 році гігантські крижані кулі вкрили 18 км пляжу біля сибірського села Нида на півострові Ямал.
Тоді їхні розміри варіювалися від кількох сантиметрів до 1 метра у діаметрі.
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