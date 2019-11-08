"Запускаємо білу ракету". Штаб ООС - про розведення біля Петрівського

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Командувач ООС Володимир Кравченко анонсував у п'ятницю можливий початок розведення сил на третій ділянці біля села Петрівського на Донеччині. За його словами, сім днів тиші тут було дотримано.

"Сьогодні о 12:00 ми запустимо білу ракету, яка сигналізуватиме противнику про нашу готовність [до розведення сил]", - розповів генерал-лейтенант Кравченко у п'ятницю зранку.

Він додав, що відхід українських бійців з передових позицій на цій ділянці почнеться лише за умови, що так само почнуть відходити проросійські сили, і це підтвердить СММ ОБСЄ.

"Якщо ворожа сторона не відповість таким самим сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості", - наголосив командувач Операції об'єднаних сил.

Він відзначив, що станом на ранок п'ятниці протилежна сторона не підтвердила готовність відводити сили біля Петрівського.

Однак у понеділок, 4 листопада, проросійські сили запускали білу ракету на цій ділянці, що свідчило про можливість початку розведення.

Сили ООС тоді не почали відводити свої сили, адже не минуло сім днів після останнього обстрілу, зафіксованого СММ ОБСЄ.

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