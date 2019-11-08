Один з найстаріших патріархатів світу визнав ПЦУ. Чому це важливо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ

Найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України - патріарх Феодор ІІ пом'янув митрополита Київського Епіфанія.

Як повідомляють авторитетні грецькі православні видання Orthodoxia та Romfea, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ пом'янув митрополита Епіфанія під час літургії в Каїрі.

Цю інформацію також підтверджують джерела ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

Олександрійський патріархат став першим серед старих патріархатів православного світу (після Константинополя, який надав томос), який почав євхаристійне (церковне) спілкування з ПЦУ та почав поминати її предстоятеля.

Олександрійський патріархат займає друге місце у диптиху православних церков світу.

Загалом у диптиху перебуває 15 автокефальних церков, а ПЦУ в ньому посідає останнє місце.

ПЦУ була створена 15 грудня 2018 року, тоді ж її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. 6 січня церква отримала томос про автокефалію.

Російська православна церква послідовно спілкувалась з Феодором ІІ, а її очільники неодноразово зустрічались. Експерти припускали, що РПЦ докладе максимальних зусиль, щоб Олександрійський патріарх не визнав ПЦУ.

Минулого року Феодор ІІ їздив до Росії на святкування річниці Хрещення Русі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Феодор ІІ під час святкування річниці Хрещення Русі у Москві в 2018 році з Володимиром Путіним та головою РПЦ Кирилом

Чому це важливо

Визнання Олександрійським патріархатом ПЦУ стане потужним сигналом для всього православного світу. Адже багато інших помісних церков вже заявляли, що будуть визначатись щодо свого ставлення до Православної церкви України після того, як її визнають старі патріархати, такі як Олександрійський.

Це визнання відбулось після подібного кроку Грецької православної церкви, яка також розпочала євхаристійне спілкування з автокефальною Православною церквою України.

Грецька церква займає 11 місце у диптиху православних церков світу, але вона не є патріархатом.

Після її рішення Російська православна церква розірвала церковне спілкування з предстоятелем Грецької церкви Ієронімом.

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Релігійні експерти вказують, що Олександрійський патріархат частково залежний від Греції, а тому його рішення слідом за Грецькою церквою є досить логічним.

Подібного кроку також можна очікувати від Єрусалимського патріархату.

Серед автокефальних церков, які можуть у найближчому майбутньому визнати ПЦУ, також називають Кіпрську, Румунську та Грузинську.

З визнанням ПЦУ іншими помісними церквами зростатиме і її вплив в Україні, що може позначитись на переходах до неї парафій від УПЦ Московського патріархату.

Хто не визнаватиме

Копирайт изображения UNIAN Image caption Предстоятель ПЦУ Епіфаній

Російська православна церква розірвала церковне спілкування з Константинополем та різко засуджує створення ПЦУ.

Подібний крок вона зробила і стосовно Грецької православної церкви.

РПЦ вважає канонічною в Україні тільки Українську православну церкву у підпорядкуванні Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм.

УПЦ МП раніше заявляла про тиск з боку української влади, щоб їхні парафії переходили до ПЦУ.

Найбільше проблем з визнанням ПЦУ очікують саме у церквах, які орієнтуються на Московський патріархат.

Серед них найчастіше називають Польську православну церкву, яка кілька разів відкрито підтримувала РПЦ у процесі надання автокефалії українській церкві та заявила, що не визнає ПЦУ.

Так само тривалим і складним очікують визнання Антіохійським патріархатом, який розташований у Сирії й зараз може частково орієнтуватись на Москву.

Церква Чеських земель та Словаччини зробила багато заяв, які свідчать, що визнавати ПЦУ там в найближчому майбутньому не збираються.

Подібна історія й з Сербською православною церквою, яка має тісні зв'язки з РПЦ.

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