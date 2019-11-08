Розведення під Петрівським перенесли. Чому і на коли?

Копирайт изображения Міністерство Оборони України

Розведення військ біля Петрівського почнеться у суботу, 9 листопада, о 12:00. Раніше штаб ООС заявив про те, що ЗСУ готові почати розводити війська у п'ятницю, однак у так званому "армійському корпусі ДНР" не підтвердили аналогічні наміри.

Про те, що розведення почнеться у суботу повідомив спецпредставник ОСБЄ у переговірній групі в Мінську Мартін Сайдік.

"Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 р, о 12:00 за Київським часом", - йдеться у заяві Сайдіка.

Як будуть розводити?

Українські військові мають відійти на 1 км від своїх нинішніх позицій на цій ділянці.

Так само на 1 км повинні відійти і бійці так званого "армійського корпусу ДНР".

Весь процес розведення триватиме три дні. Після цього ділянку розведення розмінують, а також там демонтують оборонні споруди.

Розведення контролюватимуть Моніторингова місія ОБСЄ і СЦКК.

Українські бійці відходять на заздалегідь підготовлені позиції.

Готові відходити

У п'ятницю зранку Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко відзначав, що ЗСУ готові сьогодні опівдні почати відхід.

Водночас він додав, що представники так званої "ДНР" не підтверджували готовність почати відведення у п'ятницю.

Копирайт изображения Пресцентр ООС Image caption Коимандувач ООС генерал-лейтеннант Кравченко (парворуч)

Хоча у понеділок, 4 листопада, проросійські сили запускали білу ракету на цій ділянці, що свідчило про те, що вони готові відходити.

Сили ООС тоді не почали відводити свої сили, адже не минуло сім днів після останнього обстрілу біля Петрівського, зафіксованого СММ ОБСЄ.

"У разі загострення обстановки і провокацій противника наші підрозділи готові вийти на ті ж позиції", - наголосив Володимир Кравченко.

"Українська сторона не здає свої позиції і не відступає назад. Це ті дії, які вимагають від нас політичні і міжнародні домовленості", - додав генерал-лейтенант.

Він також розповів, що ділянка біля Петрівського є "дещо простішою" для розведення, ніж попередні ділянки у Станиці Луганській та Золотому, адже на ній немає населених пунктів.

Зокрема і прилегла Богданівка (під контролем ЗСУ), і Петрівське (під контролем проросійських сил) знаходяться за межами ділянки розведення.

Ділянка розведення №3 - остання з перших трьох частин фронту, про які домовилися у Мінську як одну з головних умов зустрічі у "нормандському форматі".

Раніше у червні відбулося розведення на першій ділянці біля Станиці Луганської, а у кінці жовтня - на другій біля Катеринівки (поруч з Золотим).

Утім, чи справді тепер до кінця 2019 року відбудеться зустріч у "нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції наразі невідомо.

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