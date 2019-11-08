Чоловік у власному дворі провалився в лавовий тунель. І загинув
На Гаваях місцевий житель загинув, впавши у лавовий тунель. Трагедія сталася в його власному садку.
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За даними поліції, 71-річний чоловік провалився у тунель "через м'яку ділянку землі" й упав з 7-метрової висоти.
Загиблого чоловіка знайшли у понеділок після звернення його товаришів до поліції.
Поліцейські знайшли 60-сантиметрову діру, через яку, як думають поліцейські, він і провалився у тунель.
Чоловіка діставали рятувальники, яким довелося спуститися в отвір.
Як виникають лавові тунелі
Лавові тунелі (або лавові трубки) - порожнечі, утворені лавою під час вулканічних вивержень.
Вони виникають, коли лава на поверхні застигає, а всередині потоку продовжує текти й твердішає пізніше - між двома рівнями утворюється тунель.
На відміну від печер, які формуються протягом сотень і тисяч років, лавові трубки виникають за кілька днів чи місяців, кажуть геологи.
На Гаваях, які є вулканічними островами, лава під час руху до океану залишила за собою цілі лабіринти тунелів, довжина яких може перевищувати 60 км.
Тунель, у який провалився загиблий, виник під його садком, скоріше за все, багато років тому, однак чоловік не знав про небезпеку.
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