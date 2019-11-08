Чоловік у власному дворі провалився в лавовий тунель. І загинув

Копирайт изображения Getty Images Image caption На відміну від цього тунелю, отвір, у який провалився чоловік, судчи з усього, був прихований і не заповнений лавою

На Гаваях місцевий житель загинув, впавши у лавовий тунель. Трагедія сталася в його власному садку.

За даними поліції, 71-річний чоловік провалився у тунель "через м'яку ділянку землі" й упав з 7-метрової висоти.

Загиблого чоловіка знайшли у понеділок після звернення його товаришів до поліції.

Поліцейські знайшли 60-сантиметрову діру, через яку, як думають поліцейські, він і провалився у тунель.

Чоловіка діставали рятувальники, яким довелося спуститися в отвір.

Як виникають лавові тунелі

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Гаваях багато лавових тунелів, деякі з них мають отвори на поверхні, пиховані землею та кущами

Лавові тунелі (або лавові трубки) - порожнечі, утворені лавою під час вулканічних вивержень.

Вони виникають, коли лава на поверхні застигає, а всередині потоку продовжує текти й твердішає пізніше - між двома рівнями утворюється тунель.

На відміну від печер, які формуються протягом сотень і тисяч років, лавові трубки виникають за кілька днів чи місяців, кажуть геологи.

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На Гаваях, які є вулканічними островами, лава під час руху до океану залишила за собою цілі лабіринти тунелів, довжина яких може перевищувати 60 км.

Тунель, у який провалився загиблий, виник під його садком, скоріше за все, багато років тому, однак чоловік не знав про небезпеку.

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