Руку зниклого туриста знайшли в шлунку акули. Чоловіка впізнали за обручкою

Копирайт изображения Getty Images Image caption На руці зі шлунку акули знайшли обручку, тому впізнати зниклого чоловіка вдалося досить легко

Руку шотландського туриста, який зник біля берегів острова Реюньйон в Індійському океані в минулі вихідні, знайшли в шлунку виловленої у тій же місцевості акули. Чоловіка впізнали по обручці.

Востаннє 44-річного туриста, який відпочивав з дружиною в містечку Сен-Жіль-ле-Бань, бачили, коли він самостійно пірнав у масці та з трубкою для дихання.

Його руку з обручкою знайшли всередині акули, яку виловили в дослідницьких цілях.

Ім'я чоловіка не повідомляють.

За даними джерела газети Sun, в суботу чоловік самостійно пірнав в лагуні Ермітаж.

"Коли він не повернувся, його дружина забила на сполох, потім почалася масштабна пошукова операція, залучили катери та гелікоптер, - розповів співрозмовник видання. - На жаль, чоловіка так і не знайшли".

У понеділок фахівці, які займаються моніторингом активності акул біля узбережжя, виловили в океані тварину, всередині якої виявилися останки зниклого туриста. Поки невідомо, потонув чоловік і був згодом з'їдений акулою чи вона на нього напала.

Рибу знайшли за сім кілометрів від того місця, де востаннє бачили чоловіка.

Експертам ще належить провести посмертну експертизу останків людини.

Представник міністерства закордонних справ Британії заявив, що відомство надає підтримку родині шотландця і перебуває на зв'язку з місцевою владою.

В цьому році біля узбережжя Реюньйона відбулося вже два напади акул на людей, які завершилися смертями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цьому серфінгісту у 2017 році теж не пощастило

Острів був популярним місцем для серфінгу, але влада заборонила плавання і водні види спорту практично на всіх пляжах після нападів акул у 2013 році. Людям загрожували бичачі акули, яких місцеві серфери називають "бойовими машинами".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у жовтні, що хотів би дозволити водні види спорту до 2022 року, але додав, що хоче бути впевненим, що це буде безпечно.

У 1999 році на Реюньйоні заборонили полювати на акул через побоювання, що їхнє м'ясо заражене сігуатерою - токсином, що викликає блювоту, нудоту, а іноді й смерть. Місцеві мешканці стверджують, що це дозволило бичачим і тигровим акулам захопити прибережні води.

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