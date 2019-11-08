Японкам забороняють носити окуляри на роботі. Заборона викликала палкі дебати

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Можливість носити окуляри на роботі стало темою палких дискусій в Японії після повідомлень про те, що деякі компанії вимагали від жінок-співробітниць відмовитися від них на робочому місці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що заборону для жінок запровадили в кількох компаніях з різних причин.

Наприклад, у деяких торгових мережах вважали, що співробітниці в окулярах справляли "холодне враження".

Це викликало бурхливу дискусію в японських соцмережах з приводу дрес-коду для жінок на робочому місці. Хештег "окуляри заборонені" став одним з найпопулярніших в Японії.

Nippon TV та Business Insider почали досліджувати, як компанії у різних галузях забороняють жінкам носити окуляри.

Серед причин, які називалися - безпекові для працівниць авіакомпаній, або нібито нездатність працівниць в окулярах з сектору краси правильно розбиратися в косметиці.

Не було зрозуміло, чи так звані "заборони" базуються на політиці компанії, чи, скоріше, відображають тривалу негласну практику у конкретних компаніях.

Куміко Немото, професорка соціології з Кіотського університету іноземних досліджень, вважає, що бурхливими обговореннями в соцмережах японці реагують на "застарілу" політику.

"Причини, чому жінки не мають носити окуляри... насправді не мають сенсу. Це все стосується статі. Це досить дискримінаційно", - каже вона.

Соціологиня додала, що йдеться про "старе, традиційне японське" мислення.

Дискусія перегукується з недавньою суперечкою у Японії щодо високих підборів на робочому місці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка Юмі Ісікава у червні подала до уряду свою петицію щодо високих підборів

Акторка і письменниця Юмі Ісікава опублікувала петицію, в якій закликала Японію покінчити з дрес-кодами, після того, як її змусили носити високі підбори під час роботи в похоронному бюро.

Ця петиція привернула увагу у соцмережах.

Прихильники пані Ісікава поширювали петицію у соцмережах разом із хештегом #KuToo в знак солідарності, що перегукувалося з рухом #MeToo проти сексуального насильства.

Гасло грає на японських словах: взуття - kutsu та біль - kutsuu.

Прихильники пані Ісікава кажуть, що носіння високих підборів розцінюється як обов'язкове при поданні заявки на роботу.

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Їхнє невдоволення ще більше посилилося після того, як японський міністр заявив, що компаніям "необхідно" застосовувати дрес-коди, які передбачають високі підбори.

Професорка Немото каже, що дискусія щодо "високих підборів" в Японії триває.

"Жінок оцінюють переважно за зовнішнім виглядом. Принаймні, це те повідомлення, яке надсилає існування подібної практики", - вважає вона.