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Колишній мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг подав необхідні документи, аби взяти участь у праймеріз в Алабамі від Демократичної партії.

Участь у праймеріз (свого роду попередні вибори, на яких обирають одного кандидата від певної партії, аби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах) необхідна для того, аби партія номінувала кандидата для участі у президентських виборах, що мають відбутися наступного року.

Майкл Блумберг, якому зараз 77 років, формально не заявляв про рішення взяти участь у президентській кампанії. Проте його речник Джейсон Шехтер заявив американським ЗМІ, що оголошення про це може бути зроблене наступного тижня.

Повідомляють, що до такого кроку пана Блумберга спонукало занепокоєння, що інші кандидати від демократів можуть не скласти достатньої конкуренції нинішньому президенту-республіканцю Дональду Трампу на виборах у 2020 році.

Копирайт изображения Patrick McMullan/Getty Images Image caption У 2007 майкл Блумберг та Дональд Трамп із задоволенням грали у гольф на благодійному турнирі

Сам президент Трамп заявив, що "малюк Майкл - ось з ким я позмагаюсь із задоволенням".

Проте спочатку Майклу Блумбергу доведеться добряче поборотися за голоси однопартійців, - про своє бажання взяти участь у президентських виборах вже заявили 17 представників Демократичної партії.

Серед них - колишній віцепрезидент Джо Байден, який опинився в центрі скандалу через роботу його сина Гантера Байдена в Раді директорів української компанії Burisma.

"Майкл є солідним хлопцем, - прокоментував висування Майкла Блумберга Джо Байден. - Подивимося, як воно далі піде".

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Серед кандидатів від Демократичної партії також сенатори Берні Сандерс та Елізабет Воррен.

Копирайт изображения Chip Somodevilla/Getty Images Image caption Берні Сандерс, Джо Байден та Елізабет Воррен нині очолюють список із 17 кандидатів у президенти США від Демократичної партії

До того, як Майкл Блумберг, статки якого оцінюють у 52 млрд доларів, виявив бажання взяти участь у президентській кампанії, кандидати від демократів, зокрема, сенатори Сандерс і Воррен впродовж кількох місяців обговорювали проблему майнової нерівності у США та говорили про можливість різкого підвищення податків для мільярдерів.

Представляючи свої законодавчі ініціативи у вересні цього року, сенатор Сандерс заявив, що "мільярдерів не повинно існувати".

Хто такий Майкл Блумберг і у що він вірить?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2018 Майкл Блумберг називав серед пріоритерів країни боротьбу із змінами клімату та контроль над зброєю

Майкл Блумберг був банкіром на Волл Стріт, а згодом створив цілу імперію у галузі фінансових новин на чолі із агенцією бізнес-новин, що носить його ім'я.

Forbes оцінює його статки у 52 млрд доларів. Це у 17 разів більше, ніж у президента Трампа, статки якого трохи перевищують 3 млрд доларів.

У 2001 пан Блумберг переміг на виборах мера Нью-Йорка, і залишався ним три терміни поспіль - до 2013 року. При цьому мерські вибори у 2001 році він виграв, ставши республіканцем, хоч до цього був демократом.

Своє членство у Демократичній партії Майкл Блумберг відновив лише минулого року, і нині його вважають поміркованим демократом.

Мільярдера також вважають філантропом, - він жертвує мільйони доларів на проєкти у медицині та освіті.

У нього досить ліберальні погляди на такі проблеми, як зміни клімату, контроль над зброєю та імміграцією, а також аборти.

Проте у таких темах, як економіка і політика пан Блумберг є радше консерватором.

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