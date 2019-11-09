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Біля села Петрівське українські війська та представники "ДНР" підтвердили початок розведення сил.

Ділянка Богданівка-Петрівське є останньою на пілотній ділянці лінії зіткнення.

Учасники розведення обмінялися залпами ракетниць зеленого кольору, що є сигналом про початок процесу.

Перед цим були запущені ракетниці білого кольору, що свідчили про готовність до розведення.

Воно має відбуватися дзеркально на відстані 1 км від лінії розмежування.

Українські військові мають відійти на 1 км від своїх нинішніх позицій на цій ділянці.

Так само на 1 км повинні відійти і бійці так званого "армійського корпусу ДНР".

Весь процес розведення триватиме три дні. Після цього ділянку розведення розмінують, а також там демонтують оборонні споруди.

Розведення у Петрівському мало відбутися ще 8 листопада. Проте цього не сталося. Штаб ООС заявив про те, що ЗСУ готові почати розводити війська у п'ятницю, однак у так званому "армійському корпусі ДНР" не підтвердили аналогічні наміри.

Раніше розведення вже відбулося на двох ділянках - в районі Станиці Луганської та в районі Золотого Луганської області.

Третя ділянка для розведення - остання з перших трьох частин фронту, про які домовилися у Мінську як одну з головних умов зустрічі у "нормандському форматі" за участі України, Німеччини, Франції та Росії.

Проте чи відбудеться ця зустріч до кінця року наразі невідомо.

Президент Зеленський у своєму останньому відео-інтерв'ю заявив, що там, де відбувається розведення сил, "вогню немає".

"Ми розвели війська в Катеринівці (Золоте. - Ред.), і нічого не відбулося. Там зовсім немає ніяких пострілів. Просто немає. І в Станиці Луганській немає. І статистика така: де є розведення, там вогню немає...Розведення відбулося стовідсотково, безпечно, ми відійшли на позиції підготовлені, розбудовані, ніякої сірої зони. Забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули. Ніякої сірої зони там немає".

Загалом за 8 листопада на усій лінії розмежування, за даними штабу ООС, позиції ЗСУ були 11 разів обстріляні з боку бойовиків, одного українського військового поранено.