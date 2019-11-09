У Польщі за запитом РФ затримали українського вояка та активіста

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"У Польщі, на пропускному пункті Дорогуск, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура", - повідомила сама Уповноважена Людмила Денісова.

За її інформацією, суд, який має вирішити питання взяття Ігоря Мазура під варту і його можливу екстрадицію до Росії, має відбутися у польському Холмі у понеділок, 11 листопада.

Людмила Денісова також закликала МЗС "максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура - українського громадського активіста та учасника російсько-української війни на Донбасі".

Водночас як заявив УНІАН заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, український консул в Польщі вже зустрівся із Ігорем Мазуром.

"Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання щодо адвокатського захисту. Опрацьовується комплекс питань щодо захисту прав затриманого громадянина України", - заявив представник МЗС.

Раніше про затримання Ігоря Мазура, відомого за позивним "Тополя", повідомив у своєму Facebook Роман Синіцин, один із співзасновників волонтерської організації "Народний тил".

"Тополя в складі Айдару, а потім окремого розвід-бату воював на Донбасі. З рускімі. Воював за свою землю", - написав Роман Синіцин.

Ще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько повідомив у Facebook, що "Ігор їхав на конференцію на запрошення віце-маршалка Польщі".