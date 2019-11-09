Зеленський доручив уряду визначити стандарти новин

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, у якому міститься перелік "невідкладних заходів з проведення реформ". Серед них - доручення уряду розробити законопроєкт, що передбачав би "положення щодо вимог та стандартів новин".

Зокрема, згідно із указом, до кінця цього року уряд має розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт "щодо врегулювання діяльності медіа в Україні", який передбачатиме:

положення щодо вимог та стандартів новин,

механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування,

заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні,

посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

У Національному союзі журналістів скритикували такі наміри влади.

"Драконівські поправки у тому вигляді, як вони озвучуються окремими представниками влади, це точно не про "реформи" і не про "зміцнення держави", як йдеться у назві Указу. Принаймні, поки закони у нас не регулюють "вимоги до стандартів новин", ми маємо право на такі оцінки", - написав у своєму Facebook Сергій Томіленко, голова НСЖУ.

Указ президента з'явився наприкінці тижня, на якому у парламенті відбулися слухання з питання безпеки журналістів. 6 листопада президент Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан неодноразово висловлював скептичне ставлення до якості роботи українських журналістів, а також заявляв, що команда нового президента може спілкуватися із суспільством напряму.

"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як cуспільство.... Але як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів", - заявляв Андрій Богдан в коментарі "Радіо Свобода".

В указі також є багато інших доручень уряду в економічній, фінансовій, енергетичній, соціальній, безпековій сфері.

Як йдеться в тексті указу, його мета - "забезпечення подальшого здійснення структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави".