Ветерана Мазура допитують польські слідчі. Київ вказує на політичні мотиви

Копирайт изображения Уніан

Українського активіста та ветерана АТО Ігоря Мазура допитують польські слідчі, увечері суд обиратиме йому запобіжний захід.

Ігоря Мазура затримали у суботу на польському кордоні за запитом Росії.

У Києві заявили про політичне переслідування відомого активіста та закликали польську сторону звільнити українця.

За даними МЗС України, на суді обов'язково будуть українські дипломати, адвокати та перекладач.

"Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців у таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників", - повідомив BBC News Україна заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич.

За даними державного агентства "Укрінформ", пана Мазура вже доправили до відділу Люблінської окружної прокуратури у Холмі, де з ним проводять слідчі дії.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Ігоря Мазура привезли до Люблінської окружної прокуратури у Холмі

Ппрокуратура просить застосувати до Мазура екстрадиційний арешт.

Затримання на кордоні

Ігоря Мазура затримали у польському прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ". Підставою для цього стало опубліковане Росією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

За даними Міністерства у справах ветеранів, до Польщі він їхав на запрошення польського ексвіце-спікера.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу заявив, що Росія вчергове використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

"РФ звинувачує нашого громадянин у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців", - зазначив пан Аваков.

У зв'язку з цим МВС негайно звернулося до Інтерполу у зв'язку з "черговою спробою РФ неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України".

За його словами, МВС також звернуло увагу компетентних органів Польщі на факти "грубого порушення росіянами" статуту та правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.

"МВС висловлює сподівання на швидкий, об'єктивний та законний розгляд ними цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю", - підкреслив міністр.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків затримання українців. "Однак, поки ці справи лише на стадії вивчення та розгляду і польська сторона жодного нашого бійця Росії не передала", - сказав він.

Дипломати будуть просити суд відпустити Мазура на поруки.

Своєю чергою в Польщі вже відповіли, що така ситуація стала "виключно технічним виконанням міжнародних угод та зобов'язань".

"Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це - наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію", - повідомила у Facebook віцеспікер польського Сейму Малґожата Ґошєвська.

Хто такий Ігор Мазур

З відкритих джерел відомо, що він є головою політради партії УНА-УНСО. Був активним учасником "Помаранчевої революції" та "Революції гідності", членом "Правого сектору".

З травня 2014 перебував у зоні АТО, вже наступного року став офіцером Збройних сил України.

Після демобілізації продовжив активну громадську діяльність, став головою партії УНА-УНСО та заступником головного командира УНСО.

Крім того Ігор Мазур є головним спеціалістом офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини та має державні нагороди, отримані за участь у захисті незалежності та суверенітету України.

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