Жінка хотіла позбутися коханки свого чоловіка. Та вбивство не вдалося
В ході проведення спецоперації українські правоохоронці викрили та затримали жінку, яка замовила вбивство.
За даними Нацполіції, жителька Київської області хотіла позбутися коханки свого чоловіка.
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"Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. Відтак з метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви та кошти в сумі майже чотири тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.
Замовницю злочину затримали прямо в момент передачі виконавцю решти коштів - шести тисяч доларів.
Злочин розслідують за статтею про умисне вбивство на замовлення. Жінці загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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