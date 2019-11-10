Жінка хотіла позбутися коханки свого чоловіка. Та вбивство не вдалося

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В ході проведення спецоперації українські правоохоронці викрили та затримали жінку, яка замовила вбивство.

За даними Нацполіції, жителька Київської області хотіла позбутися коханки свого чоловіка.

"Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. Відтак з метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви та кошти в сумі майже чотири тисячі доларів", - йдеться в повідомленні.

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Замовницю злочину затримали прямо в момент передачі виконавцю решти коштів - шести тисяч доларів.

Злочин розслідують за статтею про умисне вбивство на замовлення. Жінці загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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