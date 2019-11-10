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Партія "Слуга народу" обрала нового керівника. Ним став один з лідерів фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

В політсилі стверджують, що попередній керівник партії Дмитро Разумков став головою Верховної Ради, а тому не має змоги займатися розвитком політсили.

Як передає кореспондент BBC News Україна, з'їзд проходив у залі конгресово-виставкового центру "Парковий". Приміщення було не повністю заповнене, а ті, хто прийшов на з'їзд, голосували одностайно.

Одразу на початку події Дмитро Разумков склав повноваження голови партії "Слуга народу", після чого на сцену вийшов основний кандидат на цю посаду - Олександр Корнієнко.

За його словами, важливим завданням для партії є підготовка до місцевих виборів, розвиток осередків на місцях. Особливо з урахуванням того, що у владі розглядають варіант провести їх наприкінці літа 2020 року, тобто трохи раніше чергових.

Також серед завдань партії він назвав розробку нових підходів партійного будівництва, оновлення статуту. "Ми повинні набирати лідерів на конкурсній основі, з використанням нових технологій. Найближчим часом ми ініціюємо зміни до законодавства про політичні партії", - сказав він.

Також Корнієнко підкреслив, що треба зробити все, аби активні люди йшли в партію, щоб ця політична сила "була sexy".

"Розколу немає"

Перед з'їздом керівник фракції у парламенті Давид Арахамія поспілкувався з журналістами про ситуацію всередині політсили. Він запевняє, що суперечки справді є, але в цілому фракція монолітна.

"У нас деякі дискусії дуже гарячі. Вони нагадують скандали. Потім усі повертаються в зал - і голосують".

Також він заперечив, що в партії є розкол. "Розколу в партії немає. Про це ми навіть не говоримо. Немає навіть ранніх сигналів", - запевнив політик.

Та разом з тим пан Арахамія не виключає, що нинішній парламент президент таки може розпустити. Зокрема, в коментарі "Українській правді" він спрогнозував, що з імовірністю 75% діюча Верховна Рада не допрацює свою каденцію.

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