Вибори в Іспанії: тріумф ультраправих і невизначене майбутнє країни

Копирайт изображения Reuters Image caption Прихильники іспанських ультраправих святкують третє місце на виборах

В Іспанії у неділю відбулися дострокові парламентські вибори, які ще більш ускладнили формування дієздатного уряду і значно посилили позиції ультраправої партії Vox.

Це були вже четверті вибори в країні за чотири роки, протягом яких жодна партія не мала достатньої кількості мандатів, щоб сформувати стабільний уряд.

Передвиборча кампанія відбувалася на тлі масових протестів прихильників незалежності Каталонії, що сприяло зростанню рейтингу консерваторів та ультраправої партії Vox, які обіцяли жорсткі заходи проти сепаратизму.

Протести у Каталонії почалися у середині жовтня після засудження до кількох років в'язниці частини організаторів референдуму щодо незалежності Каталонії у 2017 році.

Якими є результати

Перше місце з 28% голосів здобула партія соціалістів, яку очолює чинний прем'єр-міністр Педро Санчес, проте у порівнянні з попередніми виборами у квітні вона втратила 700 тисяч голосів. Соціалісти матимуть у нижній палаті парламенту - Конгресі - 120 місць, у той час як для формування уряду необхідна підтримка 176 депутатів з 350.

Консервативна Народна партія отримала 20,8% голосів, на 700 тисяч більше, ніж у квітні, та 88 місць у Конгресі.

Копирайт изображения AFP Image caption Партія соціалістів на чолі з Педро Санчесом знову виборола перше місце, але уряд їй буде сформувати дуже важко

Ультраправа партія Vox, яка вперше потрапила до парламенту цього року, здобула підтримку 15,1% або 3,6 млн голосів - на 900 тисяч більше, ніж на виборах у квітні. Vox матиме у Конгресі 52 депутатів.

Четверте місце посіли ліворадикали з руху Podemos з 12,8%, п'яте місце - ліберальна партія "Громадяни" з 6,8% голосів.

Що буде з країною далі?

Звертаючись до прихильників соціалістів після оголошення результатів, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчес заявив, що його пріоритетом є "сформувати стабільний уряд і займатися політикою на благо більшості іспанців".

Після минулих виборів у квітні він не спромігся сформувати дієздатну коаліцію.

Ще складніше йому буде зробити це зараз - коаліція буде можливою тільки за умов підтримки ліворадикалів з партії Podemos та низки незалежних депутатів або партій з Країни Басків чи інших автономних спільнот Іспанії.

Втім, в супротивників Педро Санчеса - консерваторів - шансів на формування уряду ще менше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибори в Іспанії проходили вчетверте за чотири роки і можуть не зупинити політичну кризу у країні

Успіх партії Vox заважатиме спробам Педро Санчеса врегулювати кризу в Каталонії шляхом перемовин.

"Сьогодні в Іспанії консолідовано патріотичну альтернативу та соціальну альтернативу, що вимагає національної єдності та відновлення конституційного ладу в Каталонії", - заявив лідер Vox Сантьяго Абаскаль після виборів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тріумфальний результат іспанських ультраправих на чолі з Сантьяго Абаскалем спричинений заворушеннями у Каталонії

З "приголомшливим результатом" на виборах пана Абаскаля вже привітала лідерка французьких ультраправих Марін ле Пен.

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