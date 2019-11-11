Хто замість Геруса: новий представник Зеленського в Кабміні

Копирайт изображения УНІАН

Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в уряді.

Новим своїм представником у Кабміні він призначив Олексія Перевезенцева.

Минулого тижня депутат від "Слуги народу" Андрій Герус опинився в центрі уваги після того, як в аеропорту "Бориспіль" з ним вчинив штовханину керівник "Радикальної партії" та ексдепутат Олег Ляшко.

Інцидент відбувся у традиціях Олега Ляшка - все знімалось на камеру, й він оперативно виклав у Facebook відео, яке стало вірусним й потрапило на телеканали.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Герус (другий ліворуч) був представником Зеленського у Кабміні з травня

Ляшко звинувачував Геруса у здачі інтересів України Росії та закидав йому лобіювання імпорту російської електроенергії.

Натомість Андрій Герус назвав Ляшка лобістом інтересів бізнесмена Ріната Ахметова та його компаній, які заробляють на дорогій електроенергії.

Хто такий Олексій Перевезенцев?

Олексій Перевезенцев віж 2016 року обіймає посаду держсекретаря міністерства економічного розвитку, а раніше, з 2012 року, був очільником юридичного департаменту у цьому відомстві.

У 2000-х роках працював в МЗС та Секретаріаті президента за часів Віктора Ющенка. У 2010-2012 роках - в Державному агентстві з підготовки Євро-2012.

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