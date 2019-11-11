Хто замість Геруса: новий представник Зеленського в Кабміні
Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в уряді.
Новим своїм представником у Кабміні він призначив Олексія Перевезенцева.
Минулого тижня депутат від "Слуги народу" Андрій Герус опинився в центрі уваги після того, як в аеропорту "Бориспіль" з ним вчинив штовханину керівник "Радикальної партії" та ексдепутат Олег Ляшко.
Інцидент відбувся у традиціях Олега Ляшка - все знімалось на камеру, й він оперативно виклав у Facebook відео, яке стало вірусним й потрапило на телеканали.
Ляшко звинувачував Геруса у здачі інтересів України Росії та закидав йому лобіювання імпорту російської електроенергії.
Натомість Андрій Герус назвав Ляшка лобістом інтересів бізнесмена Ріната Ахметова та його компаній, які заробляють на дорогій електроенергії.
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Хто такий Олексій Перевезенцев?
Олексій Перевезенцев віж 2016 року обіймає посаду держсекретаря міністерства економічного розвитку, а раніше, з 2012 року, був очільником юридичного департаменту у цьому відомстві.
У 2000-х роках працював в МЗС та Секретаріаті президента за часів Віктора Ющенка. У 2010-2012 роках - в Державному агентстві з підготовки Євро-2012.
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