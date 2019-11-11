Зеленський: продаж землі іноземцям мають вирішити на референдумі
Володимир Зеленський у відеозверненні до нації запропонував винести питання продажу землі іноземцям на всеукраїнський референдум.
"Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згоду народу України", - наголосив пан Зеленський.
Президент зазначив, що незабаром буде новий закон про референдум.
Він додав, що між першим та другим читанням у проєкт про ринок землі внесуть правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни та українські компанії.
Законопроєкт про ринок землі, автором якого є депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, розглядатимуть у вівторок, 12 листопада у першому читанні. Тоді ж запланований розгляд проєктів щодо цього питання від інших політичних сил.
Звернення Володимира Зеленського було оприлюднене на тлі перекриття доріг в кількох регіонах України противниками продажу землі.
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У своєму зверненні Володимир Зеленський назвав закріплене у Конституції право власності на землю "одним з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян". На його думку, українці не є повноцінними власниками землі, поки не можуть її продавати чи купувати.
"Українці позбавлені цього права так само, як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго", - наголосив президент.
У зверненні Володимир Зеленський також зазначив, що протести проти продажу землі організували "зацікавлені" групи.
"Старі політики залякали людей, посіяли у їхніх головах низку міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ? Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси?", - зазначив Зеленський.
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