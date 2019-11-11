Пінгвін прекрасний став птахом року у Новій Зеландії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пінгвін-переможець важить приблизно 5 кг і зростом 65 см

Вимираючий вид пінгвін прекрасний, або жовтоокий, переміг у престижному конкурсі "Птах року" у Новій Зеландії.

Пінгвін, якого ще називають хойхо, у запеклій боротьбі, яка тривала два тижні, переміг чотирьох суперників і став пінгвіном, який отримав щорічну нагороду вперше за її 14-річну історію.

Цей вид пінгвінів вважають найрідкіснішим у світі, адже на материковій частині Нової Зеландії залишилося лише 225 пар цих птахів.

Експерти називають його антисоціальним птахом, який спілкується за допомогою пронизливого крику.

Птах отримав 12 тисяч з понад 43 тисяч голосів, кажуть у природоохоронній організації Forest & Bird, яка проводила конкурс.

На думку організаторів, перемога пінгвіна над лідерами минулих років - папугою кеа, який не вміє літати, та новозеландським голубом кереру - була "сенсаційною".

Жовтоокий пінгвін отримав підтримку двох мерів міст під час кампанії, яку вже назвали "меми і пусті балачки", розповіла речниця.

Копирайт изображения Wolfgang Kaehler/Getty Images Image caption Жовтоокі пінгвіни

Голосування за птаху року викликає загальнонаціональний інтерес, а під час кампанії команди оплачують рекламні площі на бігбордах та знімають відеоролики на підтримку тих чи інших птахів-кандидатів.

Переможця також привітала прем'єр-міністерка Нової Зеландії Ясінда Арден.

Цього року голосування відбулося спокійно і без скандалів, які супроводжували підрахунок голосів в попередні роки. Усього в цьогорічній боротьбі брало участь п'ятеро місцевих птахів.

Серед переможців минулих років був голуб кереру у 2018 році та різновид великого папуги кеа у 2017 році.

Хто він - птах-переможець?

Пінгвін прекрасний є високим та огрядним птахом з блідо-жовтою смугою від ока до ока, його зріст близько 65 см, а вага в середньому 5 кг.

Ці птахи здебільшого мовчазні, але видають пронизливі звуки, коли спарюються.

Експерти застерігають, що пінгвіни хойхо перебувають під загрозою вимирання, якщо не зберегти їхнє середовище проживання.

Жовтоокі пінгвіни стикаються з численними загрозами, такими як потеплішання океанів, що призводить до змін у доступі їжі, потрапляння в рибальські сіті та втручання людини, відзначили в організації Forest & Bird.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!