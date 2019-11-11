Пінгвін прекрасний став птахом року у Новій Зеландії
Вимираючий вид пінгвін прекрасний, або жовтоокий, переміг у престижному конкурсі "Птах року" у Новій Зеландії.
Пінгвін, якого ще називають хойхо, у запеклій боротьбі, яка тривала два тижні, переміг чотирьох суперників і став пінгвіном, який отримав щорічну нагороду вперше за її 14-річну історію.
Цей вид пінгвінів вважають найрідкіснішим у світі, адже на материковій частині Нової Зеландії залишилося лише 225 пар цих птахів.
Експерти називають його антисоціальним птахом, який спілкується за допомогою пронизливого крику.
Птах отримав 12 тисяч з понад 43 тисяч голосів, кажуть у природоохоронній організації Forest & Bird, яка проводила конкурс.
На думку організаторів, перемога пінгвіна над лідерами минулих років - папугою кеа, який не вміє літати, та новозеландським голубом кереру - була "сенсаційною".
Жовтоокий пінгвін отримав підтримку двох мерів міст під час кампанії, яку вже назвали "меми і пусті балачки", розповіла речниця.
Голосування за птаху року викликає загальнонаціональний інтерес, а під час кампанії команди оплачують рекламні площі на бігбордах та знімають відеоролики на підтримку тих чи інших птахів-кандидатів.
Переможця також привітала прем'єр-міністерка Нової Зеландії Ясінда Арден.
Цього року голосування відбулося спокійно і без скандалів, які супроводжували підрахунок голосів в попередні роки. Усього в цьогорічній боротьбі брало участь п'ятеро місцевих птахів.
Серед переможців минулих років був голуб кереру у 2018 році та різновид великого папуги кеа у 2017 році.
Хто він - птах-переможець?
Пінгвін прекрасний є високим та огрядним птахом з блідо-жовтою смугою від ока до ока, його зріст близько 65 см, а вага в середньому 5 кг.
Ці птахи здебільшого мовчазні, але видають пронизливі звуки, коли спарюються.
Експерти застерігають, що пінгвіни хойхо перебувають під загрозою вимирання, якщо не зберегти їхнє середовище проживання.
Жовтоокі пінгвіни стикаються з численними загрозами, такими як потеплішання океанів, що призводить до змін у доступі їжі, потрапляння в рибальські сіті та втручання людини, відзначили в організації Forest & Bird.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!