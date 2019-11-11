Меркурій на тлі Сонця: де на Землі видно унікальне явище
Планета Меркурій у понеділок проходить рідкісний шлях біля диска Сонця - коли її видно просто з Землі.
Меркурій постає як темний диск на фоні яскравої поверхні нашої зірки.
Таке явище можна побачити приблизно 13-14 разів на сторіччя, останній був - у 2016 році, а наступний - аж після 2032 року.
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Однак астрономи закликають людей дотримуватися порад з безпеки, оскільки спостереження за Сонцем без захисту може серйозно пошкодити очі.
Проходження планети розпочалося о 14:35 за київським часом, коли край Меркурія ніби почав торкатися краю Сонця.
Таке видиме проходження завершиться о 20 годині.
Професор Майк Круз, президент Королівського астрономічного товариства Великої Британії (RAS), сказав: "Це рідкісна подія, і нам доведеться чекати 13 років, поки це повториться. Транзити - це наочна демонстрація того, як планети рухаються навколо Сонця".
Це проходження видно зі сходу США та Канади, південно-західної частини Гренландії, більшої частини Карибського басейну, Центральної Америки, всієї Південної Америки та частини Західної Африки.
В Європі, на Близькому Сході та у більшості країн Африки Сонце зайде до того, як закінчиться це проходження, а тому його завершення не буде видно.
На більшості території США та Канади, а також у Новій Зеландії прослідкувати за транзитом можна буде під час сходу Сонця. А в Східній, Південній і Південно-Східній Азії та Австралії це явище побачити неможливо.
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