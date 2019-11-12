На французькі пляжі викинуло сотні кілограмів кокаїну
Цього місяця понад 750 кг кокаїну в пластикових упаковках викинуло вздовж узбережжя Атлантичного океану у Франції.
Наркотики знайшли на пляжах від департаменту Ланди, що на крайньому півдні, до лиману Луари на захід від міста Нант.
Правоохоронці збирають упаковки з наркотиками і поки що не знають, звідки вони взялися.
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В департаменті Жиронда поблизу міста Бордо закрили кілька пляжів. Людей попросили не підбирати упаковок з наркотиками.
Вартість знайденого кокаїну оцінюють в 60 мільйонів євро.
"Про будь-яку знахідку слід негайно повідомити поліцію чи жандармів [воєнізовану поліцію], не чіпаючи [наркотики]", - заявили в місцевій прокуратурі.
Транспортування наркотиків, таких як кокаїн, у Франції може закінчитися вироком у 10 років ув'язнення.
За даними слідства, знайдений на пляжах наркотик "ймовірно, походить з Південної Америки і коштує дуже великих грошей".
Поліція також попередила, що цей кокаїн створює небезпеку для здоров'я кожного, хто з ним контактує.
У ході розслідування прокуратура перебуває на зв'язку зі службами з питань боротьби з наркотиками США та Європи.
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