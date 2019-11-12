На французькі пляжі викинуло сотні кілограмів кокаїну

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Цього місяця понад 750 кг кокаїну в пластикових упаковках викинуло вздовж узбережжя Атлантичного океану у Франції.

Наркотики знайшли на пляжах від департаменту Ланди, що на крайньому півдні, до лиману Луари на захід від міста Нант.

Правоохоронці збирають упаковки з наркотиками і поки що не знають, звідки вони взялися.

В департаменті Жиронда поблизу міста Бордо закрили кілька пляжів. Людей попросили не підбирати упаковок з наркотиками.

Вартість знайденого кокаїну оцінюють в 60 мільйонів євро.

"Про будь-яку знахідку слід негайно повідомити поліцію чи жандармів [воєнізовану поліцію], не чіпаючи [наркотики]", - заявили в місцевій прокуратурі.

Транспортування наркотиків, таких як кокаїн, у Франції може закінчитися вироком у 10 років ув'язнення.

За даними слідства, знайдений на пляжах наркотик "ймовірно, походить з Південної Америки і коштує дуже великих грошей".

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Поліція також попередила, що цей кокаїн створює небезпеку для здоров'я кожного, хто з ним контактує.

У ході розслідування прокуратура перебуває на зв'язку зі службами з питань боротьби з наркотиками США та Європи.

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