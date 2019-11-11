Руки в рюкзаку, голова у квартирі - російський історик розчленував аспірантку

Копирайт изображения EPA Image caption Олег Соколов брав участь в різних історичних реконструкціях

Відомий російський історик Олег Соколов зізнався у вбивстві 24-річної випускниці Санкт-Петербурзького державного університету. Його впіймали на гарячому, коли намагався позбутися тіла.

У рюкзаку історика поліцейські знайшли відрізані руки і травматичний пістолет. Голову і тіло вбитої дівчини пізніше виявили в квартирі Соколова.

"Він визнав свою провину", - повідомив адвокат затриманого агентству FP, додавши, що підзахисний шкодує про скоєне і співпрацює зі слідством.

63-річний Олег Соколов був експертом епохи наполеонівських воєн і кавалером французького Ордену почесного легіону. Він з'являвся в образі Наполеона, а деякі колеги і студенти називали його "сір". З колишньою студенткою його пов'язували романтичні відносини.

Подія викликала великий резонанс в ЗМІ.

Раніше інша студентка, яка також мала роман з Соколовим, зверталася в поліцію зі звинуваченнями на його адресу, але справа до суду так і не дійшла. А в 2018 році на лекції цього ж історика побили студента.

Що відбулося

Копирайт изображения EPA Image caption Квартира, де, як вважають, сталося вбивство

Вранці в суботу доцента інституту історії Олега Соколова затримали на набережній річки Мойки, коли він, імовірно, намагався втопити рюкзак з двома відрізаними жіночими руками і травматичним пістолетом.

63-річний професор був нетверезий і впав у річку. Його госпіталізували з переохолодженням, а вже в неділю перевели до слідчого ізолятора.

У понеділок Октябрський райсуд Санкт-Петербурга вирішить питання про запобіжний захід для історика. Слідчі клопотали про арешт.

Адвокат Соколова Олександр Почуєв розповів, що його підзахисний оформив явку з повинною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Соколов зізнався у цьому жахливому вбивстві

За повідомленнями російських ЗМІ, після вбивства Соколов планував накласти на себе руки в мундирі Наполеона в Петропавлівській фортеці на очах у містян та туристів.

Пізніше в квартирі доцента на набережній Мойки виявили жіноче тіло, голову і закривавлену ​​пилку.

Вбитою виявилася випускниця Санкт-Петербурзького державного університету Анастасія Єщенко, з якою у Соколова були романтичні відносини.

За даними ЗМІ, під час обшуку в його квартирі, окрім частин тіла дівчини, виявили пилку, ножі, сокиру, а також обріз та майже півсотні патронів.

Що відомо про дівчину

Копирайт изображения Facebook/Анастасия Ещенко Image caption Єщенко - не перша студентка, з якою зустрічався Соколов

Анастасія Єщенко переїхала до Петербурга з Краснодарського краю, закінчила бакалаврат та магістратуру університету, вчилася в аспірантурі.

За словами однокурсників, кілька років тому дівчина почала зустрічатися з Олегом Соколовим.

У неділю в Петербург з Краснодарського краю, за даними джерела ТАСС, прибула мати дівчини - підполковник поліції. Батько дівчини, за даними ЗМІ, працює в школі вчителем фізкультури, а її брат - колишній воротар молодіжної збірної Росії по футболу.

Хто такий Олег Соколов?

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63-річний Олег Соколов спеціалізується на військовій історії Франції і є основоположником військово-історичної реконструкції в Росії, пишуть російські ЗМІ. Його нагородили французьким орденом Почесного легіону.

Соколов народився в 1956 році в Ленінграді. З 2000 року - доцент кафедри історії нового і новітнього часу Санкт-Петербурзького державного університету. Він - автор програми курсу з історії військового мистецтва. Постійно вів науково-дослідну роботу в галузі дослідження військової історії Росії та Європи XV-XIX століть.

Є автором понад 30 наукових праць, виданих в Росії, Франції, Іспанії, Чехії.

Колега Соколова на умовах анонімності розповів ВВС: "Він нормальний вчений, але з певною дурістю. Зображував Наполеона на лекціях і організовував історичні реконструкції, де був Наполеоном".

Історик також консультував режисерів, що знімали фільми про епоху Наполеона.

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