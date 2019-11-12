Засновника "Білих касок" знайшли мертвим у Стамбулі

Копирайт изображения JAMES LE MESURIER/TWITTER

У Стамбулі знайшли мертвим колишнього британського військового, засновника сирійської неурядової організації "Білі каски" Джеймса Ле Мезюрьє. Тіло Ле Мезюрьє виявили поруч з його будинком, причина смерті поки не відома.

Як повідомив BBC один з волонтерів "Білих касок", тіло виявили приблизно о 04:30 ранку за місцевим часом на вулиці поруч з офісом організації Mayday Rescue Foundation, частиною якої є "Білі каски". Його знайшов працівник місцевої мечеті, який зателефонував до поліції.

Тіло британця виявили з переломами ніг і черепа, пишуть турецькі ЗМІ.

Робота "Білих касок" продовжиться, повідомив журналістам друг Ле Мезюрьє, очільник організації "Лікарі під вогнем" Хеміш де Бреттон-Гордон.

"Це трагедія. Він був одним з небагатьох людей, які дійсно вплинули на гуманітарну ситуацію в Сирії", - додав пан Бреттон-Гордон.

Хто такі "Білі каски"

Команди волонтерів-рятувальників з'явилися в Сирії на територіях, підконтрольних сирійським повстанцям, у 2012 році.

У 2012-2013 роках цим командам допомагали - грошима, спорядженням, технікою, медикаментами та організацією тренувань - європейські уряди, Туреччина, Японія, США і багато неурядових організацій, зокрема, Mayday Rescue, заснована Ле Мезюрьє.

У 2014 році під керівництвом колишнього британського офіцера команди рятувальників об'єдналися в загальнонаціональну організацію "Сирійська громадянська оборона" (СГО). "Білі каски" - це їхня неофіційна назва.

Копирайт изображения AFP Image caption Тіло Ле Мюзерьє знайшли біля його будинку

Волонтери з "Білих касок", за різними даними, врятували десятки тисяч людей під час конфлікту в Сирії.

У 2016 році Ле Мезюрьє нагородили Орденом Британської імперії.

В інтерв'ю Huffington Post у 2017 році він сказав: "Хоча я є засновником і бачив, як [" Білі каски "] налагодили свою діяльність, але "Білі каски" на 100% сирійська організація. Я дуже пишаюся тим, що вони роблять кожен день в надзвичайних умовах. Ці чоловіки та жінки щодня ризикують життям заради своїх сімей і своїх громад. Це дуже надихає".

У 2016 році "Білі каски" отримали нагороду "За правильний спосіб життя" - за надзвичайну сміливість, співчуття і гуманітарну участь в порятунку цивільного населення. У тому ж році організацію номінували на Нобелівську премію миру.

Хто і за що їх не любить

Той факт, що творцем "Білих касок" став британський військовий, а фінансуються вони, за їхніми ж офіційними даними, урядами Британії, Данії, Нідерландів і Німеччини, а також американською USAID, здається їхнім опонентам достатньою підставою, аби звинуватити організацію в роботі на Захід.

У підконтрольних Башару Асаду ЗМІ, а також в Росії, Ірані та інших країнах з'явилося безліч публікацій, в яких "Білі каски" звинувачували в фальсифікації свідчень бомбардувань мирного населення авіацією Асада та Росії, а також хімічних атак. Натомість багато фактів нападів були підтверджені іншими спостерігачами і міжнародними організаціями.

"Башар Асад і Росія заперечують всі масові вбивства, скоєні ними в Сирії. Вони намагаються спотворити реальність і правду, яку ми повідомляємо", - так минулого року коментував звинувачення на адресу організації один з членів її керівництва Аммар аль-Салмо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кістяк "Білих касок" - волонтери

Крім того, уряд Башара Асада та його союзники Росія і Іран звинувачували "Білі каски" в сприянні терористичним організаціям.

Копирайт изображения @mfa_russia

Минулого тижня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що, за її даними, Ле Мезюрьє в минулому начебто працював на британську розвідку МІ-6. "Про його зв'язки з терористичними групами повідомляли ще під час місії в Косово", - йдеться в заяві Марії Захарової, яку цитував МЗС Росії.

"Білі каски" у цифрах

• Групу заснували в 2014 році. Її кістяк - волонтери.

• "Білі каски" стверджують, що врятували понад 100 000 життів під час війни в Сирії.

• За даними групи, 252 її членів вбили під час рятувальних операцій, ще понад 500 отримали поранення.

• У 2016 році номінована на Нобелівську премію миру.

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