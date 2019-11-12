"Диявол по сусідству": Польща звинуватила Netflix у "переписуванні історії"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аушвіц був одним з таборів смерті, побудованих у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі написав листа стримінговій компанії Netflix, наполягаючи на змінах у документальному фільмі про нацистські табори смерті "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door).

Цей серіал - про уродженця України Івана Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського табору смерті, якого звинувачували в загибелі понад 28 тисяч в'язнів.

Матеуш Моравецький заявив, що на мапі, показаній у серіалі, табори смерті розташовані в межах сучасних польських кордонів.

Це, за словами пана Моравецького, покаладає на Польщу хибну відповідальність за табори смерті, у той час як фактично під час Другої світової війни країну окупувала Німеччина.

У Netflix повідомили агенції Reuters, що їм відомо про занепокоєння щодо їхнього документального фільму.

Нацистська Німеччина вторглась у Польщу в 1939 році, що ознаменувало початок війни.

Німці будували концтабори, включно з Аушвіцом, вбиваючи мільйони людей, більшість з яких були євреями.

Пан Моравецький у своєму листі до Ріда Гастінгса, генерального директора Netflix, сказав, що важливо "вшанувати пам'ять і зберегти правду про Другу світову війну та Голокост".

Він звинуватив Netflix у тому, що деякі їхні фільми містять "суттєві неточності" та "переписують історію".

Пропустити Twitter допис , автор: @PolandMFA .@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 10 листопада 2019 р.

Прем'єр-міністр долучив до листа карту Європи наприкінці 1942 року, а також аккаунт Вітольда Пілецького, який був добровільно ув'язнений в Аушвіці та описав своє перебування у концтаборі після успішної втечі.

"Я вважаю, що ця страшна помилка була допущена ненавмисно", - додав пан Моравецький.

Минулого року Польща ввела закони, що криміналізують вислови, які натякають на відповідальність Польщі за злочини, вчинені нацистською Німеччиною.

Однак міжнародне обурення спонукало уряд відмовитися від покарання у вигляді трирічного ув'язнення за це.

Під час окупації було знищено більшу частину єврейського населення Польщі.

Однак існують повідомлення й про жорстокість самих поляків щодо євреїв та інших мирних жителів під час війни та після неї.

У 1941 році польські селяни з Єдвабне, можливо, з ініціативи нацистів, зібрали понад 300 своїх єврейських сусідів і спалили їх живцем у сараї.

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