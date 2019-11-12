"Диявол по сусідству": Польща звинуватила Netflix у "переписуванні історії"
Прем'єр-міністр Польщі написав листа стримінговій компанії Netflix, наполягаючи на змінах у документальному фільмі про нацистські табори смерті "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door).
Цей серіал - про уродженця України Івана Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського табору смерті, якого звинувачували в загибелі понад 28 тисяч в'язнів.
Матеуш Моравецький заявив, що на мапі, показаній у серіалі, табори смерті розташовані в межах сучасних польських кордонів.
Це, за словами пана Моравецького, покаладає на Польщу хибну відповідальність за табори смерті, у той час як фактично під час Другої світової війни країну окупувала Німеччина.
У Netflix повідомили агенції Reuters, що їм відомо про занепокоєння щодо їхнього документального фільму.
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Нацистська Німеччина вторглась у Польщу в 1939 році, що ознаменувало початок війни.
Німці будували концтабори, включно з Аушвіцом, вбиваючи мільйони людей, більшість з яких були євреями.
Пан Моравецький у своєму листі до Ріда Гастінгса, генерального директора Netflix, сказав, що важливо "вшанувати пам'ять і зберегти правду про Другу світову війну та Голокост".
Він звинуватив Netflix у тому, що деякі їхні фільми містять "суттєві неточності" та "переписують історію".
Прем'єр-міністр долучив до листа карту Європи наприкінці 1942 року, а також аккаунт Вітольда Пілецького, який був добровільно ув'язнений в Аушвіці та описав своє перебування у концтаборі після успішної втечі.
"Я вважаю, що ця страшна помилка була допущена ненавмисно", - додав пан Моравецький.
Минулого року Польща ввела закони, що криміналізують вислови, які натякають на відповідальність Польщі за злочини, вчинені нацистською Німеччиною.
Однак міжнародне обурення спонукало уряд відмовитися від покарання у вигляді трирічного ув'язнення за це.
Під час окупації було знищено більшу частину єврейського населення Польщі.
Однак існують повідомлення й про жорстокість самих поляків щодо євреїв та інших мирних жителів під час війни та після неї.
У 1941 році польські селяни з Єдвабне, можливо, з ініціативи нацистів, зібрали понад 300 своїх єврейських сусідів і спалили їх живцем у сараї.
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