Деякі люди не сприймають овочі на генетичному рівні. Чому?

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Ненавидите їсти певні овочі? Можливо, справа у ваших генах, кажуть американські вчені, які нещодавно провели нове дослідження.

Успадкування двох копій гена неприємного смаку спричинює те, що смак овочів на кшталт брокколі чи брюсельської капусти буде видаватися вам невимовно гірким.

Це може пояснити, чому деяким людям важко включити у свій раціон достатню кількість овочів, кажуть вчені.

Цей ген також може впливати на смак пива, кави та чорного шоколаду.

В еволюційному плані чутливість до гіркого смаку може бути корисною - вона захищає людину від споживання отруйних речей.

Але доктор Дженніфер Сміт та її колеги з Медичної школи університету Кентуккі кажуть, що через це деякі люди не можуть їсти рекомендовані норми свіжих фруктів та овочів.

Усі люди успадковують дві копії смакового гена під назвою TAS2R38. Він кодує білок в смакових рецепторах на язиці, що дозволяє нам відчувати гіркоту.

Люди, які успадковують дві копії варіації гена TAS2R38 під назвою AVI, не чутливі до гіркоти певних хімічних речовин. Ті, хто має одну копію AVI, а іншу - під назвою PAV, сприймають гіркий смак цих речовин - але все ж не так сильно, як люди з двома копіями PAV, яких часто називаються "супер-дегустаторами". Таким людям та сама їжа видається виключно гіркою.

У дослідженні взяли участь 175 людей, і вчені дійшли висновку, що люди з двома копіями PAV-версії гена гіркого смаку їли лише невелику кількість зеленолистих овочів, корисних для серця.

"Якщо ви дійсно хочете, щоб пацієнти дотримувалися рекомендацій щодо харчування, ви маєте враховувати, як їм смають ті чи інші продукти", - сказала д-р Сміт на засіданні Американської асоціації серця.

Дослідники сподіваються з'ясувати, чи можна замаскувати гіркий смак за допомогою спецій, і таким чином зробити овочі привабливішими для людей, які мають генетичну нелюбов до певних продуктів.

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