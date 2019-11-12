Вулиці Ганни Арендт, Аміни Окуєвої та Андрія Кизила: у столиці перейменували 41 об'єкт

Копирайт изображения Getty Images/УНІАН/http://memorybook.org.ua Image caption Тепер назви вулиць у Києві нагадуватимуть про Ганну Арендт, Аміну Окуєву та Андрія Кизила

У вівторок Київрада перейменувала 41 вулицю і провулок "для вшанування пам'яті видатних українських громадських, державних, культурних, наукових і військових діячів".

Вулиці перейменували на честь загиблих бійців АТО, українських та іноземних філософів, а також народів, які жили на території України протягом історії.

Так у Солом'янському районі столиці тепер буде вулиця на честь німецько-американської філософині Ганни Арендт, яка досліджувала природу тоталітарних режимів, зокрема нацистської Німеччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ганна Арендт - одна з найвідоміших філософинь ХХ ст.

Також на Дарниці з'явиться вулиця Андрія Кизила - бійця 72-ї бригади, що загинув під Авдіївкою на початку 2017 року, у Дніпровському районі буде вулиця Андрія Аболмасова - медика батальйону "Айдар", що загинув під Хрящуватим влітку 2014 року.

Image caption Так взимку 2017 року у Києві прощалися з Андрієм Кизилом, який загинув під час боїв під Авдіївкою - його підрозділ захопив ворожі позиції

А у Шевченківському районі - вулиця Аміни Окуєвої, яка воювала на Донбасі у батальйоні "Київ-2" і Батальйоні ім. Джохара Дудаєва, а восени 2017 року була розстріляна на Київщині.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Аміна Окуєва

Буде у столиці і провулок Сарматський - на честь кочового іраномовного народу, який дві тисячі років тому жили на території сучасної України. "У ранньому новому часі нащадками сарматів вважали себе українська шляхта та козаки", - пояснили у Київраді.

А у Слом'янському районі з'явиться вулиця Скіфська. "Назва пов'язана із скіфськими курганами V-IV ст. до н.е., що були виявлені та досліджувались археологами поблизу Жулян", - відзначають автори проєкту рішення.

Копирайт изображения facebook.com/mamaigora Image caption Скіфський меч

З історичним топонімом пов'язана і назва нового провулку Юрівського - "назва походить від історичної назви села Юрівка, розташованого біля цієї місцевості, провулок прилучається до Жулянської та Чабанівської вулиць, які так само названі від прилеглих сіл".

Крім того, на мапі Києва відтепер будуть об'єкти на честь Атени Пашко (поетки і дружини В'ячеслава Чорновола), Ніла Хасевича (художника і громадського діяча ОУН та УГВР), Марусі Чурай ("напівлегендарної народної співачки і поетеси часів Хмельниччини"), Соломії Павличко (письменниці і літературознавиці, дочки Дмитра Павличка), Валер'яна Підмогильного (письменника і перекладача епохи українського "розстріляного відродження") та ще кількох десятків історичних фігур.

Водночас в українській столиці триває судова тяганина через перейменування проспектів Московського і Ватутіна на честь Бандери і Шухевича.

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