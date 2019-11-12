Бужанський каже, що не погрожував нецензурно В'ятровичу

Копирайт изображения УНІАН/ Фейсбук Максима Бужанського Image caption В'ятрович і Бужанський давно вели заочні дискусії щодо трактування історії. Тепер вони зможуть дискутувати вже як депутати

Депутат "Слуги народу" Максим Бужанський заперечив, що надсилав майбутньому депутату від "Європейської солідарності" та ексголові Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу повідомлення з нецензурними погрозами.

"Привіт, колего майбутній"

У вівторок ввечері Володимир В'ятрович опублікував у Facebook скріншот повідомлення у Telegram від акаунта, підписаного як "Максим Бужанський" та з його фотографією.

У повідомленні йшлося: "Привіт, колего майбутній, дивись, давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я одразу буду бити в … (Обличчя. - Ред.)".

Копирайт изображения Фейсбук В'ятровича Image caption Повідомлення, яке отримав Володимир В'ятрович

Сам В'ятрович підписав пост як "привітання від депутата Бужанського".

Скріншот почали активно поширювати соцмережі.

"Провокація"

Копирайт изображения Телеграм Бужанського Image caption Заперечення Бужанського

Згодом згаданий депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заперечив, що надсилав В'ятровичу якісь повідомлення і назвав це "провокацією".

"Товариші, ні, номер не мій, і я не вступав у переписку з В'ятровичем. Провокація, буває",- напивсав Бужанський у Telegram.

"Провокація В'ятровича, я маю на увазі )", - додав він.

Номер, який значиться у скріні, опублікованому В'ятровичем, не відповідає.

У соцмережах припускають, що насправді повідомлення було написане черговим пранкером. Зокрема, про нього вже відписався пранкер "Джокер".

В'ятрович і Бужанський

Водночас сам Бужанський нерідко писав про В'ятровича, зокрема вітав його відставку з посади керівника Інституту національної пам'яті та робив прогнози щодо можливих наступників.

Згадував про В'ятровича він у Telegram і у вівторок: "З цікавістю спостерігаю неочікуваний союз "Слуги народу" та "Європейської Солідарності". ЄС треба завести у Раду В'ятровича замість Ірини Луценко, перед яким у списку стоїть, стояла вірніше, пані Бойко. Тому Бойко виходить зі списку і… І якимось неймовірним чином виявляється радницею прем'єр-міністра".

Сьогодні стало відомо, що Володимир В'ятрович стане новим депутатом Європейської Солідарності замість Ірини Луценко, яка склала мандат за станом здоров'я.

На виборах В'ятрович йшов у списках "Європейської Солідарності" під номером 25, тоді як партія за результатами голосування отримала 23 мандати.

Після відмови від депутатського крісла Ірини Луценко її місце мала посісти Наталія Бойко. Однак вона також оголосила про відмову від мандату через те, що стала радницею прем'єра Олексія Гончарука.

"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся", - написав у вівторок Володимир В'ятрович у Facebook.

"Дякую команді Європейської Солідарності і особливо Наталії Бойко за рішення. Робитиму все аби виправдати вашу довіру", - додав він.

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