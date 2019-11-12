$300 тис. для чиновниці Офісу президента. Резонансне затримання НАБУ

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У НАБУ повідомили про затримання керівниці одного з головних департаментів Офісу президента та її спільників на хабарі. В Офісі Володимира Зеленського це підтвердили та заявили, що немає "своїх" і "чужих", якщо мова йде про корупцію.

Хабар за призначення у "Нафтогаз"

У вівторок ввечері у НАБУ заявили про викриття "організованої злочинної групи, серед яких - працівниця Офісу президента України".

"Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України", - говориться у повідомленні.

Зокрема серед затриманих - керівниця одного з головних департаментів ОПУ.

За даними видання "Цензор.Нет", яке посилається на власні джерела, мова йде про департамент забезпечення доступу до публічної інформації. Пресцентр НАБУ цю інформацію поки що не підтверджує.

Водночас у НАБУ розповіли про затриманих спільників, зокрема ексзаступницю міністра культури, яка працювала на цій посаді у 2011 році.

Всю групу затримали після одержання першої частини хабара розміром 150 тисяч доларів.

Реакція Офіса Зеленського

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували затримання.

"Ця особа працювала у різних відділах Адміністрації Президента з 2005 року", - говориться у дописі ОПУ на Facebook.

"Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція має бути викорінена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку", - наголосили там.

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