$300 тис. для чиновниці Офісу президента. Резонансне затримання НАБУ
У НАБУ повідомили про затримання керівниці одного з головних департаментів Офісу президента та її спільників на хабарі. В Офісі Володимира Зеленського це підтвердили та заявили, що немає "своїх" і "чужих", якщо мова йде про корупцію.
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Хабар за призначення у "Нафтогаз"
У вівторок ввечері у НАБУ заявили про викриття "організованої злочинної групи, серед яких - працівниця Офісу президента України".
"Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України", - говориться у повідомленні.
Зокрема серед затриманих - керівниця одного з головних департаментів ОПУ.
За даними видання "Цензор.Нет", яке посилається на власні джерела, мова йде про департамент забезпечення доступу до публічної інформації. Пресцентр НАБУ цю інформацію поки що не підтверджує.
Водночас у НАБУ розповіли про затриманих спільників, зокрема ексзаступницю міністра культури, яка працювала на цій посаді у 2011 році.
Всю групу затримали після одержання першої частини хабара розміром 150 тисяч доларів.
Реакція Офіса Зеленського
В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували затримання.
"Ця особа працювала у різних відділах Адміністрації Президента з 2005 року", - говориться у дописі ОПУ на Facebook.
"Для глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція має бути викорінена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку", - наголосили там.
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