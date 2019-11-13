Ізраїль завдав ударів по Газі, бойовики відповіли масованим ракетним обстрілом

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Ізраїль завдав нових ударів по сектору Газа після того, як палестинські бойовики активізували ракетні обстріли ізраїльської території, що почалися після вбивства одного з їхніх лідерів.

Авіація і Армія оборони Ізраїлю, повідомили ізраїльські військові, завдали ударів по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад". У бік Ізраїлю бойовики випустили понад 150 ракет.

Ескалація конфлікту почалася після того, як ізраїльські військові вбили одного з лідерів "Ісламського джихаду" Баху Абу аль-Атту.

Вважається, що "Ісламський Джихад" користується підтримкою Ірану, штаб-квартира організації знаходиться в Дамаску.

Останні події

Протягом дня Армія оборони Ізраїлю обстрілювала об'єкти, які, як вона вважає, належали "Ісламського джихаду".

Копирайт изображения Reuters Image caption Ізраїльські військові вбили одного з лідерів палестинських джихадистів Баху Абу аль-Атту

Під удари потрапив так званий "тунель терору", який, за твердженням ізраїльських військових, "Ісламський джихад" планував використовувати для нападів на мирних жителів в Ізраїлі.

Ізраїль також заявив про знищення тренувальних баз, фабрик з виготовлення зброї і складських приміщень.

Копирайт изображения AFP Image caption У вівторок Армія оборони Ізраїлю обстрілювала будівлі, які вона вважає об'єктами "Ісламського джихаду"

По всьому Ізраїлю у вівторок лунали сирени. Зранку в ізраїльські міста летіли ракети з Гази. Сотні тисяч ізраїльтян ховалися в бомбосховищах, а школи і бізнес-установи зачинили.

Десяткам постраждалих була надана медична допомога, повідомили ізраїльські медики.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, там в результаті ізраїльських обстрілів були поранені 30 палестинців.

Конфлікт посилиться

Том Бейтмен, кореспондентBBC на Близькому Сході

Баха Абу аль-Атта здобув популярність в Газі в цьому році. Він командував бійцями угруповання "Бригада Аль-Кудс", яке входить до "Ісламського джихаду" на півночі і сході Гази.

Але він дедалі більше діяв без згоди керівництва ХАМАС, найбільшого воєнізованого угрупування в секторі Газа.

Абу аль-Атта віддав наказ про ракетний обстріл Ізраїлю, судячи з усього, без схвалення ХАМАС, коли ізраїльські військові застрелили і поранили десятки палестинців під час протестів по периметру стіни на початку місяця.

Один палестинський телеведучий навіть попередив, що подібні дії можуть привести до того, що Ізраїль спробує його вбити.

Конфлікт тепер, швидше за все, тільки посилиться.

Що кажуть Ізраїль та палестинці?

Прем'єр Біньямін Нетаньяху сказав, що Ізраїль не хоче загострювати ситуацію, але готовий до затяжного конфлікту.

"Той, хто думає, що може бити по наших громадянах і уникати нашої довгої руки, помиляється", - сказав Нетаньяху на прес-конференції в Тель-Авіві.

"Ми вже довели, що можемо завдавати удари по терористах з хірургічною точністю, де б вони не ховалися. Хто б не заподіяв нам шкоди, ми завдамо їм таку ж".

Палестинські організації в Газі випустили спільну заяву. В ній наголошується, що Ізраїль перейшов усі межі і зіштовхнеться з наслідками.

На похоронах аль-Атти високопоставлений член "Ісламського джихаду" Халед аль-Батш сказав, що вважає дії Ізраїлю оголошенням війни.

Члени угруповання пообіцяли, що їх помста за бойовика "струсоне" Ізраїль

Чому загострюється конфлікт?

Безпосереднім приводом для загострення стало вбивство Ізраїлем Бахи Абу аль-Атти рано вранці у вівторок внаслідок "хірургічно точного" удару по будівлі в районі Шеджайя, на сході сектора Газа.

Копирайт изображения AFP Image caption Джихадисти обіцяють помститися за бойовика. На фото Баха Абу аль-Атта на мітингу в Газі, 2016 рік

Нетаньяху, коментуючи цю операцію, заявив, що аль-Атта був "бомбою" і що його смерть запобігла неминучому нападу на громадян Ізраїлю.

Прем'єр-міністр заявив, що цей бойовик є відповідальним за кілька ракетних ударів по Ізраїлю.

Глава генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив, що аль-Атта заважав нещодавнім спробам домовитися про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, який вважається суперником "Ісламського джихаду".

Дружина аль-Атти теж загинула під час удару. Четверо їхніх дітей і сусід, за повідомленнями ЗМІ, отримали поранення.

Копирайт изображения AFP Image caption Сирійські ЗМІ повідомили про удар ізраїльської авіації по будинку в Дамаску

Приблизно одночасно з ударом по будинку аль-Атти, ізраїльська авіація завдала удару в Дамаску по дому ще одного лідера "Ісламського джихаду" Акрама аль-Аджорі.

Двоє людей загинули, ще 10 отримали поранення, повідомляє сирійське урядове агентство САНА.

САНА повідомляє, що Акрам аль-Аджорі живий. Але серед загиблих є його син. Ізраїль не коментував ці повідомлення.