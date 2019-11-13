Дев'ятирічний вундеркінд з Нідерландів отримає диплом університету

Наймолодшим володарем диплома про вищу освіту незабаром стане 9-річний вундеркінд Лоран Сімонс з Нідерландів, який через кілька місяців закінчить Технічний університет Ейндховена.

Наразі наймолодшим володарем диплома про вищу освіту вважається американець Майкл Карні, який став випускником університету Алабами в 10-річному віці.

Лоран Сімонс вчиться на факультеті електротехніки. До університету він вступив лише рік тому.

Шестирічну програму середніх та старших класів школи вундеркінд освоїв лише за півтора року і влітку минулого року, коли йому було вісім років, отримав атестат про повну загальну середню освіту.

Після літніх канікул він почав навчання в університеті, програму якого він також освоїв набагато швидше за всіх своїх однокурсників.

IQ хлопчика дорівнює 145, він володіє фотографічною пам'яттю. За словами самого Лорана, його улюблений предмет - математика, тому що вона містить в собі статистику, геометрію та алгебру.

У майбутньому, за його словами, він хоче стати кардіохірургом. Ще навчаючись в школі, хлопчик пройшов курс медичного факультету Університету Амстердама.

За словами Лорана Сімонса, він мріє знайти засоби для продовження життя людей.

Мама Лорана Сімонса народилася у Нідерландах, батько - бельгієць. Хлопчик народився в Бельгії, потім родина переїхала до Нідерландів.

За словами батьків, вони досить рано зрозуміли, що у них в родині росте вундеркінд. Згідно з розповіддю батька Лорена, його син не особливо цікавився іграшками у порівнянні зі своїми однолітками.

"Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас це не буде проблемою. Якщо це його зробить щасливим", - говорив рік тому батько Лорена, коли той вступив до університету.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.