Рада проголосувала за ринок землі у першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який має відкрити ринок землі в Україні.

За таке рішення проголосували 240 депутатів. 227 представників "Слуги народу" та 13 позафракційниїх.

Блокування і дебати про "дідів" і "хранителів землі"

Найбільше дискусій викликало питання, чи можна надавати іноземцям право купувати землю. Також супротив викликала норма про те, що в одні руки можна купувати до 210 тис. гектарів.

Члени фракції "Слуга народу" перед початком засідання оточили парламентську трибуну, за їхніми словами, щоб її не заблокували інші політсили.

Коли у залі почали виникати численні перепалки між депутатами "Слуги народу" та інших фракцій, Дмитро Разумков оголосив перерву на півгодини, яка врешті тривала кілька годин.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Рабінович та решта фракції ОПЗЖ у середу були головними опонентами ухвалення закону про ринок землі

Коли засідання відновилося, трибуну заблокували вже депутати від ОПЗЖ, зокрема Ілля Кива, Юрій Бойко, Вадим Рабінович.

За кілька хвилин вони таки дозволили виступити міністру економіки Тимофію Милованову.

"Кожен має свої аргументи за і проти. Але єднає всіх одне - бажання бути успішним на землі… Все буде добре", - заявив міністр.

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Перформанс" з мертвою свинею, який влаштували опоненти запровадження ринку землі

"Земля - це не товар, гектар, чорнозем. Земля - це Україна", - наголосила інша доповідачка, депутатка від ОПЗЖ Наталя Королевська. Вона також згадувала про "дідів", які охороняли українську землю, та "хранителів", які мають її відстояти.

Далі кілька годин тривали дискусії, фракція ОПЗЖ наполягала на тому, щоб почалася перерва, після якої депутати мали б піти на обід, а о 16:00 почалася б робота в комітетах.

"Ви розповідаєте про важливість питання ринку землі. А з іншого - обід стає важливішим", - відповів на це спікер Дмитро Разумков.

Далі голова аграрного комітету Микола Сольський представив законопроєкт 2178-10, підтриманий його комітетом.

"Ні для кого не секрет, що ринок землі насправді існує. У країні розпайовано більше 27 млн гектар, які є підмораторними, і приблизно 1,2 млн за останні 10-15 років у різні способи… вже продані", - заявив він.

Хто зможе купувати землю? Попередня версія

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За попередньою версією, купувати землю зможуть:

громадяни України;

юридичні особи України, створені за законодавством України;

територіальні громади;

держава.

Іноземці, за ухваленим проєктом, "можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності".

Водночас у понеділок президент Володимир Зеленський запевняв, що купувати (а не успадковувати) землю іноземці зможуть "тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі".

Утім, до другого читання законопроект про ринок землі ще може зазнати суттєвих змін.

Можлива вартість

Раніше розглядалися кілька варіантів запровадження ринку землі, зокрема з обмеженнями і без для іноземців.

За моделлю без обмежень вартість землі, за підрахунками міністерства економіки, може скласти 2,2 тис. доларів за гектар.

А за моделлю з обмеженнями (тобто з правом купівлі лише для українців) один гектар може коштувати не більше 1,5 тис. доларів.

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