Венеція йде під воду після рекордної повені

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Частину італійського міста Венеція затопило водою після найбільшої за понад 50 років повені.

За даними центру моніторингу повеней рівень води досяг позначки у 1,87 метра. Лише одного разу, відтоді як 1923 року почався моніторинг, повінь була більшою. 1966 року рівень води сягнув 1,94 метра.

Фотографії демонструють, що популярні туристичні місця залишилися повністю затопленими, а люди прогулюються вулицями у високих чоботах.

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Площа Святого Марка - одна з найнижчих частин міста - один з найбільш уражених повінню районів. Базиліка святого Марка була затоплена шостий раз за 1200 років, згідно зі спостереженнями.

П'єрпаоло Кампостріні, член ради святого Марка, заявив, що чотири з цих шести повеней сталися протягом останніх 20 років.

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Двоє людей загинули на острові Пеллестріна, тонкій смузі суходолу, що відокремлює Венеціанську лагуну від Адріатичного моря. Одного чоловіка вдарило струмом, коли він намагався запустити помпу у своєму будинку, а другу людину знайшли мертвою в іншому місці.

Мер Венеції Луїджі Брюгнаро заявив, що оголосить стан катастрофи та попередив, що повінь "залишить постійний відбиток".

"Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам. Вартість буде високою. Це результат зміни клімату", - написав він у Twitter.

Люди по всьому місту змушені пересуватися через затоплені вулиці.

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Постраждала низка підприємств. Стільці та столи були помічені плаваючими біля кафе та ресторанів.

У крамницях працівники намагалися перенести свої товари якомога далі від води, щоб запобігти подальшій шкоді.

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Внаслідок повені вже затонули три річні автобуси, але туристи продовжують оглядати місто.

Одна французька пара розповіла інформаційному агентству AFP, що вони "успішно поплавали" після того, як перекинулися деякі дерев'яні платформи, розміщені навколо міста, в схильних до повені районах.

У середу вранці низка катерів сіли на мілину.

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Проєкт захисту міста від затоплення триває з 2003 року, але він зазнав критики через значні витрати, скандали та затримки.

План має на меті побудувати ряд плавучих воріт для захисту міста під час припливу.

Італію накрили сильні опади у вівторок, а в найближчі дні очікується продовження негоди.

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