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З акторами популярного серіалу "Друзі" ведуть переговори щодо їхньої участі в новому шоу, повідомляють американські ЗМІ.

За інформацією видань Hollywood Reporter і Variety, спеціальне шоу покаже новий стрімінговий сервіс НBO Max.

Але це не буде цілковите відновлення популярного у 1994 - 2004 роках ситкому.

HBO Max отримав у США право транслювати на своєму сервісі усі 10 сезонів серіалу "Друзі" за 425 мільйонів доларів. Старт показу запланували на квітень 2020 року.

Серіал "переїхав" з іншого стрімінгового сервісу Netflix, де шоу отримало друге життя завдяки молодшій аудиторії. За даними аналітичної компанії Nielsen, ситком став другим за популярністю у 2018 році.

Акторка Дженіфер Еністон, яка у "Друзях" зіграла Рейчел, недавно зареєструвалася в Instagram.

Вона зібрала майже п'ять мільйонів підписників за 12 годин після того, як опублікувала селфі з іншими п'ятьма колегами по серіалу: Кортні Кокс, Лізою Кудроу, Меттом Лебланом, Меттью Перрі та Девідом Швіммером.

Копирайт изображения GETTY IMAGES/INSTAGRAM Image caption Дженіфер Еністон

Пізніше на одному з американських ток-шоу акторка загадково натякнула, що вони "над дечим працюють".

У той час, коли одна чи двоє зірок з серіалу "Друзі" працювали разом у кількох різних проєктах, зокрема серіалі "Джої", де знявся Метт Леблан, а Девід Швіммер допоміг з режисерською роботою, усі шестеро акторів не зустрічалися разом з часу закінчення серіалу.

HBO Max поки що не коментує ці повідомлення.

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