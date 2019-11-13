Chrome ставитиме "позначки сорому" сайтам

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Веб-сайти, які повільно завантажуються через погане кодування, незабаром будуть спеціально позначені у браузері Chrome компанії Google.

Там повідомили, що працюють над системою маркування швидкості, яка дозволить відвідувачам зрозуміти, що сторінці потрібен час на завантаження.

У своєму блозі Google повідомила, що розпочала проєкт, що допоможе користувачу зрозуміти, який сайт завантажується повільно, винагороджуючи таким чином швидкі сайти.

За словами розробників компанії, вони працюють над ознаками, які можна помітити, коли сайти створені таким чином, що це сповільнює їхню роботу.

Однією з причин того, чому веб-сторінка довго вантажиться, є те, що вона чекає відповіді зі сторонніх ресурсів, таких як рекламні мережі, віджети соцмереж чи код, який аналізує поведінку користувачів.

Показники швидкості можуть містити текстове повідомлення про те, що сторінка "зазвичай завантажується повільно", або може змінюватися рядок стану завантаження.

У своєму блозі розробники Chrome уточнили, що з часом спосіб визначення швидкості завантаження сторінок вдосконалять, а створили його для того, щоби покращити спосіб, у який створюють веб-сайти.

За даними компанії з дослідження ринку Statista, браузером Chrome користуються 64% людей, які заходять в інтернет.

Плани Google вже розкритикували користувачі веб-сайту Hacker News, яким здебільшого користуються професійні розробники.

Дехто сумнівається у тому, наскільки легко буде визначити, що саме сповільнює роботу сайту. Багато розробників переконані, що сайти працюють повільно через рекламу ззовні, аніж через погане кодування.

Один користувач написав, що таке попередження розглядатиметься як "позначка сорому".

"Швидкість завантаження залежить від того, як браузер аналізує веб-сторінки. Тому один сайт може швидко вантажитися у Firefox, але повільно в Chrome, і при цьому отримати "позначку сорому", - зазначає розробник.

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