"Трамп ображений на українців" - відкриті слухання в Конгресі

Копирайт изображения Getty Images

В американському Конгресі проходять відкриті слухання в рамках розслідування, яке може призвести до імпічменту Дональда Трампа.

Першими перед законодавцями виступають двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

Обоє вони у своїх виступах підкреслили важливість підтримки України з боку США. Також дипломати намагалися пояснити події таким чином, аби в американців не залишилося негативного враження про Україну.

"Україна є стратегічним партнером США... Україна стоїть на передовій у конфлікті агресивною Росією", - сказав Тейлор. За його словами, в національних інтересах США стримувати подальшу російську агресію".

Він в чергове повторив свою позицію стосовно блокування військової допомоги Україні.

"Як я вже говорив комітету, я написав, що утримувати допомогу з безпеки в обмін на допомогу у внутрішньополітичній кампанії в США було б божевіллям. Я вважав так тоді, і вважаю так зараз".

Копирайт изображения Getty Images

Вільям Тейлор також розповів, що під час його дипломатичної служби в Києві було втручання посла США при ЄС Гордона Сонленда. Він, за словами дипломата, виконував завдання Трампа. Суть цього завдання - примусити Зеленського оголосити про початок розслідування проти Байдена.

Саме з цього питання, за словами Тейлора, Сонленд і зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. На його переконання, така політика поставила під загрозу традиційну підтримку України з боку США.

Дипломат каже, що Володимир Зеленський не хотів втручатися в американські вибори і починати розслідування проти сина Байдена. Однак на цьому наполягав Трамп і його соратники.

"В мене було відчуття, що Трамп ображений на українців", - сказав Тейлор. Скоріше всього, мова йде про роль України в президентських виборах США 2016 року на стороні Гілларі Клінтон.

Питали про роль України в цих виборах і Джорджа Кента. Він відповів, що "немає фактичної основи" того, що Україна втручалася у ці вибори.

На запитання, хто втручався у президентські вибори в 2016 році, Кент відповів: "Я думаю, що цілком зрозуміло, що втручання Росії було в основі втручання".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!