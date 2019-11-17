Суперкар Bloodhound розігнався до швидкості понад 1000 км/год

Британський реактивний автомобіль Bloodhound під час випробувань у Південній Африці у суботу досяг швидкості 1010 км/год.

Такої швидкості йому вдалося досягти на реактивному двигуні, водночас конструкція автомобіля передбачає використання також і ракетного двигуна.

Його планують встановити наступного року, і тоді стрілоподібна машина матиме усі шанси побити чинни світовий рекорд наземної швидкості, який становить 1228 км/год, пише науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

Його встановив 22 роки тому інший британський автомобіль, Thrust SSC. За його кермом був той самий водій, який у суботу керував Bloodhound - пілот Королівських ВПС Британії Енді Грін.

"Стабільність і впевненість, які (Bloodhound. - Ред.) надає мені як водію - свідчення років інженерної майстерності світового класу, яку вкладали у нього усі члени команди, колишні й теперішні", - сказав він.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Watch how the Bloodhound supercar gets off the line

Він додав, що авто має усі шанси встановити світовий рекорд наступного року.

Високошвидкісні випробування Bloodhound проходять на Північному мисі Південної Африки - на Хекскін-Пан, широкій і рівній частині пустелі.

Як і на попередніх заїздах, свій суботній ​​рекорд Bloodhound встановив рано вранці. У це час доби температура повітря найнижча, що дозволяє реактивному двигуну винищувача Eurofighter, який стоїть у Bloodhound, дуже швидко розвивати тягу.

Швидкість 1010 км/год, якої досяг суперкар - вища за типову крейсерську швидкість літаків, а Bloodhound вдалося розвинути її на землі. Наприклад, винищувач, що рухається злітно-посадковою смугою, піднявся би у повітря задовго до того, як досяг би такої швидкості.

Датчики на Bloodhound показали, що повітряний потік під автомобілем під час руху був надзвуковим. Лакофарбове покриття на відстані 3 м від передніх коліс було знищено.

У команді кажуть, що на цьому досягненні вони завершують поточний етап випробувань і повертаються до Англії.

Image caption Чинний світовий рекорд належить боліду Thrust SSC

Чи зможе Bloodhound встановити новий рекорд наземної швидкості, багато в чому залежатиме від фінансування.

Витрати на автомобіль наразі покриває заможний йоркширський бізнесмен Ян Воргерст. Він каже, що наступний етап проєкту доведеться фінансувати за рахунок інших, швидше за все корпоративних спонсорів.

"Наша мета під час цих випробувань полягала в тому, щоб досягти 1000 км/год. Позначка у 1010 км/год - це справжня віха, яка показує, чого можуть досягти команда та машина", - каже він.

Після завершення етапу високошвидкісного випробування команда сфокусується на пошуку нових спонсорів та інвестицій, необхідних для того, щоб протягом наступних 12-18 місяців Bloodhound міг знову повернутися до Південної Африки.

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