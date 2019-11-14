Затриманий у Польщі ветеран АТО Ігор "Тополя" Мазур повернувся до України

Копирайт изображения Фейсбук Ігоря Мазура Image caption Мазур воював на Донбасі у 2014-2015 роках як доброволець і розвідник

Ветеран війни на Донбасі та активіст Ігор Мазур, якого 9 листопада затримали польські прикордонники за запитом Росії, повернувся в Україну.

Про це у середу ввечері повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, а потім підтвердила омбудсман Людмила Денісова.

Як звільняли

"Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади - Офісу президента, Офісу омбудсмана, українських дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції - Ігор Мазур ("Тополя") повернувся в Україну", - написав Антон Геращенко у Facebook.

За його словами, це стало можливим зокрема завдяки тому, що у день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням керівника МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, "які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації".

Антон Геращенко також подякував послу України у Польщі Андрію Дещиці, та додав, що "це невеличка, але перемога в гібридній війні, що веде проти нас Російська Федерація".

Перед цим посол Дещиця написав, що польський прокурор задовільнив клопотання України щодо Мазура.

Згодом факт повернення Ігоря Мазура в Україну підтвердила омбудсман Людмила Денісова: "Щойно отримала підтвердження, що Ігор Мазур, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини на батьківщині!!! Консул особисто супроводжував його переїзд на територію України".

Затримання на кордоні

Ігоря Мазура затримали у польському прикордонному пункті пропуску "Дорогуськ". Підставою для цього стало опубліковане Росією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

За даними Міністерства у справах ветеранів, до Польщі він їхав на запрошення польського ексвіце-спікера.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу заявив, що Росія вчергове використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України.

Пізніше його відпустили на поруки генерального консула України в Любліні. На час розгляду екстрадиційного запиту він жив у люблінському генконсульстві України.

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