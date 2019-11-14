Імпічмент в США: дзвінок до київського ресторану може визначити долю Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами де-факто посла США Вільяма Тейлора, один зі співробітників посольства США в Україні чув розмову Дональда Трампа з послом США в ЄС про розслідування щодо Байденів

На публічних слуханнях щодо імпічменту президента США у Конгресі тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Дональд Трамп прямо запитував щодо можливості українського розслідування, яке стосувалося б його суперника-демократа Джо Байдена.

Пан Тейлор повідомив, що одному зі співробітників посольства прямо сказали, що президент США цікавиться можливістю такого розслідування.

Дональд Трамп заперечив, що колись говорив про це.

Президента США звинувачують в утриманні американської військової допомоги для України з метою тиску на президента Зеленського, аби він публічно оголосив про розслідування корупції, що зачіпатиме Джо Байдена, потенційного суперника Трампа.

Сам Дональд Трамп відкидає усі звинувачення, називаючи розслідування проти нього "полюванням на відьом".

Про що начебто просив Трамп?

Під час детальної вступної заяви на слуханнях пан Тейлор заявив, що його співробітник чув телефонний дзвінок, в якому президент США цікавився "розслідуваннями" щодо пана Байдена.

За словами співробітника, Дональд Трамп зателефонував послу США в Європейському Союзі Гордону Сондленду, який повідомив президенту телефоном з київського ресторану, що "українці готові рухатися вперед".

Після дзвінка співробітник "запитав у посла Сондленда, що президент Трамп думає про Україну", сказав пан Тейлор.

"Посол Сондленд відповів, що президента Трампа більше хвилює розслідування щодо Байдена", - повідомив де-факто посол США в Україні.

Експерти та колишні чиновники вже звернули увагу на безпековий вимір перемовин з президентом у київському ресторані, адже розмову могла підслухати російська розвідка.

На запитання про пана Сондленда на початку цього місяця президент сказав: "Я навряд чи знаю джентльмена".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп стверджує, що не знає Гордона Сондленда, який був одним зі спонсорів його передвиборчої кампанії, а у 2018 році став послом США в ЄС

Відповідаючи на запитання журналістів після слухань, пан Трамп сказав про дзвінок, який начебто мав місце: "Я нічого про це не знаю, вперше це почув".

Дональд Трамп зазначив, що пам'ятає лише інформацію зі свідчень Гордона Сондленда, під час яких дипломат заявив, що говорив з президентом "коротко", і пан Трамп сказав "за жодних обставин жодної послуги в обмін на послугу (у даному випадку - надання Україні військової допомоги в обмін на розслідування щодо Байдена. - Ред.)".

Президент США не згадав телефонний дзвінок, про який казав пан Тейлор, і назвав його слова "інформацією з інших рук".

Розслідування щодо імпічменту триває вже понад місяць, але всі попередні слухання були за закритими дверима, з повідомленнями на основі витоків та з посиланням на джерела у ЗМІ. Пізніше Палата представників почала публікувати стенограми слухань за закритими дверима.

Громадські слухання в середу вперше були публічними.

Чому ця інформація важлива

Ентоні Зурхер, кореспондент BBC у Північній Америці

Ця інформація може стати серйозним поворотом. Хоча надійшло повідомлення про пряму лінію між паном Сондлендом та президентом, ще не існує доказів, які пов'язують пана Трампа безпосередньо до ймовірної quid pro quo ("послуги в обмін на послугу").

Телефонний дзвінок, про який повідомив пан Тейлор, може змінити все це.

Під час слухань у середу Комітет з питань розвідки Палати представників оголосив про нового свідка, який має дати свідчення в п'ятницю за закритими дверима, співробітника посольства на ім'я Девід Холмс, - як вважається, це та сама людина, про яку розповів пан Тейлор.

На наступний тиждень запланований виступ самого пана Сондленда під час публічних слухань.

Якщо будь-хто із цих двох людей підтримає слова пана Тейлора, це може підірвати позиції захисників президента, які припускають, що пан Трамп не брав тісної участі в діяльності "неофіційного" каналу політики щодо України, про який згадав пан Тейлор, і який тиснув на Україну розпочати розслідування щодо Джо Байдена та його сина.

У демократів є підстави бути задоволеними, тоді як в команді президента новий головний біль.

Що ще говорили під час слухань?

Слухання в середу розпочалися свідченнями Джорджа Кента, провідного американського дипломата, відповідального за відносини з Європою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Джорджа Кента (ліворуч), адвокат Трампа Руді Джуліані проводив кампанію, аби заплямувати репутацію посла США в Україні Марі Йованович

Він повідомив комітету, що приватний адвокат президента Трампа Руді Джуліані проводив "кампанію, щоб підірвати репутацію" посла США в Україні Марі Йованович, перш ніж її відкликали з посади.

Де-факто посол США в Україні Вільям Тейлор переважно повторював вже відомі свідчення, які раніше давав у Конгресі за закритими дверима, але додав кілька деталей.

Кар'єрний дипломат, який працював за адміністрацій демократів та республіканців, повторив, що адміністрація Трампа загрожувала Україні позбавленням військової допомоги, якщо президент Зеленський не погодиться публічно оголосити про розслідування щодо пана Байдена.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Де-факто посол США в Україні Вільям Тейлор називав "божевіллям" утримувати військову допомогу для України заради досягнення цілей у внутрішній політиці

Він засвідчив, що сказав Гордону Сондленду та Курту Волкеру, колишньому спецпредставнику США щодо України, що було б "божевільним" утримувати допомогу з безпеки заради внутрішньої політики.

Демократ Адам Шиф, голова Комітету з питань розвідки, який здійснював нагляд за розслідуванням імпічменту, заявив, що метою розслідування було встановити, чи Дональд Трамп "зловживав владою та домагався іноземного втручання у наші вибори".

"Якщо це не є поведінкою, що заслуговує на імпічмент, то що це?", - додав він.

Водночас республіканський представник у Комітеті з питань розвідки Девін Нуньєс, який є непохитним союзником Дональда Трампа назвав розслідування "телевізійною театралізованою виставою, поставленою демократами".

Республіканці хочуть, аби інформатор, анонімний співробітник спецслужб, зі скарги якого щодо дій президента почалося розслідування, теж дав свідчення за закритими дверима.

Однак пан Шифф заявив, що "зробить усе необхідне", аби інформатор залишився анонімним.

У чому звинувачують Трампа?

Палата представників США намагається встановити, чи Дональд Трамп зловживав владою задля особистої вигоди.

У телефонному дзвінку у липні президент попросив Володимира Зеленського розглянути можливість розслідування, яке б зачепило його суперника Джо Байдена. Його син Хантер Байден працював в українській газовій фірмі Burisma, поки батько був віцепрезидентом США.

Дональд Трамп заморозив виділення 400 мільйонів доларів військової допомоги та запрошення Білого дому, щоб змусити лідера України оголосити розслідування про корупцію, яке могло б послабити Джо Байдена.

Прохання до іноземних представників допомогти на виборах у США є незаконним.

Дональд Трамп спростовує всі звинувачення і називає слухання щодо імпічменту "фальшивим шоу".