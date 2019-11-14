Motorola відродила популярний "телефон-жабку". Його екран згинається

Копирайт изображения MOTOROLA Image caption Нова Motorola Razr - це всеосяжний екран всередині, без місця для клавіатури, як в попередника

Motorola відродила свій тонкий телефон-розкладайку Razr, приблизно через 15 років після виходу на ринок оригіналу, який змінив "правила гри".

Як повідомляє кореспондент з технологій Дейв Лі, новий пристрій оснащений 6,2-дюймовим екраном, який згортається, коли закривається, а також меншим екраном для відображення сповіщень на зовнішній оболонці.

Він буде продаватися за 1 500 доларів. Вперше з'явиться у продажах в США 26 грудня, на інших ринках з'явиться пізніше.

Аналітики заявили BBC, що не очікують від нового телефону великого впливу на світові продажі смартфонів.

"Питання, яким зараз всі будуть цікавитися, - чи змінить цей складний пристрій статки Motorola, оскільки їхня частка на ринку надзвичайно мала", - сказав Франсіско Джеронімо, аналітик IDC.

"Чесно кажучи, я не думаю, що так буде", - додав він.

Але новий Razr, як мінімум, розглядається як інновація від Motorola, яка зараз є підрозділом китайського гіганта Lenovo, що придбав компанію в її попереднього власника Google у 2014 році.

"У сучасну епоху схожих чорних прямокутних телефонів з сенсорними екранами нова Motorola Razr має потенціал повернути деякий ажіотаж на ринок", - заявив Бен Вуд з CCS Insight.

"Я мало сумніваюся, що Lenovo буде намагатися йти в ногу з попитом, як тільки телефон стане доступним для покупки", - додав він.

Копирайт изображения BEN WOOD Image caption Нова Motorola Razr - це всеосяжний екран в середині, без місця для клавіатури, як в попередника

Ще до запуску у продаж телефону з'явилися повідомлення про те, що на ринок надійдуть 200 000 екземплярів, але компанія не підтверджує це.

"Неймовірний" подвиг

Motorola описує свій новий Razr як "неймовірний" подвиг інженерії.

"З новим Razr нам довелося переосмислити, як конструювати телефон", - сказав Глен Шульц, керівник відділу розробки продуктів.

"Наш шарнір з нульовим розривом дозволив нам вивести на ринок пристрій, який повністю складається навпіл. Багато хто не вірив, що ми можемо це зробити, але дозвольте вам сказати: цікаво працювати над тим, що всі вважають неможливим", - додав він.

Намір Motorola випустити телефон-розкладайку став очевидним на початку цього року, коли заявку фірми на патент виявив блог про мобільні телефони 91 Mobiles.

Вважалося, що телефон випустять вже влітку, але процес затягнувся.

Це дозволило Samsung вийти на ринок з телефоном-розкладайкою Galaxy Fold. Втім, в цього виробу за ціною 2 000 доларів виявили проблеми, і Samsung мусив повідомляти про довговічність пристрою.

Motorola заявила, що новий Razr є водонепроникним, хоча, намагаючись заспокоїти споживачів, компанія заявила, що його екран можна замінити безкоштовно протягом 24 годин, тоді як продукт все ще знаходиться на гарантії.

Копирайт изображения Motorola Image caption Новий телефон-розкладайка від Motorola з'явиться у продажу в США вже у грудні, в інших країнах - протягом 2020 року

Новий Razr стане першим телефоном-розкладайкою з використанням екрану, що здатний згинатися.

У закритому стані телефон має товщину 14 мм. Оригінальний Razr був товщиною у 13,9 мм.

Зовнішній екран, який компанія називає дисплеєм швидкого перегляду, може використовуватися для перегляду сповіщень, відповіді на повідомлення (використовуючи фіксовану відповідь або голосову відповідь), приймати дзвінки та здійснювати безконтактні платежі.

Як це вплине на ринок

Повільна поява телефонів, що згинаються відкриває можливість більш незначним гравцям у секторі випустити проривний пристрій, як це зробила Motorola у 2004 році зі своїм оригінальним Razr, відомим своєю тонкою конструкцією та металевою естетикою.

Його представили світу за допомогою Періс Хілтон та Девіда Бекхема. Їх фотографували, коли вони тримали телефон, таким чином, аби люди могли побачити наскільки тонким є пристрій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 15 років тому Періс Хілтон брала участь у реколамній кампанії Motorola Razr

Створивши, мабуть, перший мобільний телефон, який успішно перекинув міст від технологій до моди, бізнес мобільних пристроїв Motorola зріс. До 2006 року, менше ніж за два роки після дебюту Razr, Motorola продала майже чверть мобільних телефонів у світі, поступаючись лише фінському гіганту Nokia.

"Motorola Razr V3 був надзвичайним пристроєм", - нагадує пан Вуд з CCS Insight.

"Це була справжня ікона моди, спочатку сріблястого алюмінієвого кольору. Пізніше з'явився цілий спектр кольорів, зокрема дуже вдалий рожевий Razr, а також пам'ятна версія Dolce & Gabbana - яка на той час коштувала приголомшливих 400 фунтів. "

Але потім на ринок вийшов iPhone. Частка ринку в Motorola впала з 21,4% у 2007 році до 13,9% 2008 року. Відтоді вона майже постійно падала, і зараз складає 2%.

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