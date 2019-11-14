Перший "не нічний" бюджет ухвалено. Чим він відрізняється?

Вперше за багато років депутати ухвалили бюджет завчано і не на нічному засіданні.

"Ніколи ще так рано не приймався і не обговорювався бюджет. Ми обгоговорюємо рано і з точки зору частини дня,- завжди бюджети ухвалюватися дуже пізно, і це було предметом критики", - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, представляючи проєкт бюлджету депутатам.

Проте чим іще він відрізняється від попередніх бюджетів?

Підвищення прожиткового мінімуму - у дорученні і майбутньому

Попри те, що після першого читання уряд отримав доручення "здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривню", з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум становитиме 2027 грн на місяць, а до кінця року зросте до 2189 грн. Нині він становить 1564 грн.

Як пояснила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, до прожиткового мінімуму прив'язано багато інших бюджетних виплат - від соціальних пільг до зарплат суддів та прокурорів. Якщо різко підвищити цей показник, інші бюджетні видатки зростуть у геометричній прогресії.

Відтак, уряд пропонує спочатку ухвалити закон, який "відв'яже" прожитковий мінімум від соцвиплат, а потім підвищувати його.

За словами міністра, "ця реформа відбудеться не цього року, це плани на наступний".

Водночас вимога до уряду щодо наближення прожиткового мінімуму до реального рівня у понад 4,5 тис. грн так і залишилася в тексті бюджету.

"Ми повинні бути чесними перед собою: у нас не відбулося того чуда, на яке ми розраховували, чи на яке розраховувала країна, - визнав голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. - Напевне, тому, що чудес не буває".

Жити в борг - зараз

Видатки загального фонду бюджету на 2020 трохи перевищуватимуть 1 трлн грн. При цьому майже 350 млрд на їх фінансування має надійти із запозичень.

Третина (близько 5 млрд доларів) з цих запозичень має надійти ззовні, де уряд планує запозичувати під 8%, а решта - із внутрішнього ринку, де борги коштуватимуть 14,6% річних.

Для виплати попередніх боргів у бюджеті на 2020 рік виділено майже 283 млрд грн, із яких понад 120 млрд грн піде на погашення зовнішніх боргів, майже 162 млрд - на виплату внутрішніх боргів, і ще понад 141 млрд грн - на обслуговування цих боргів.

Для порвіняння: усі витрати на національну безпеку та оборону становитимуть трохи менше 223 млрд грн.

Загалом, державний борг України у 2020 році становитиме 45,3% ВВП країни. На початку 2019 він становив 59%.

Як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, "через рік-два борг перестане бути проблемою для України взагалі".

Зміни - великі і маленькі

Між першим і другим читанням проєкту бюджету на 2020 рік урядовці заявляли про перегляд гловних економічних показників, на яких розрахований кошторис країни,- мовляв, попередній прогноз був зроблений ще у травні цього року, і з того часу дещо змінилося.

Насправді зімни виявилися не такими разючими. Показник зростання ВВП збільшили на піввідсотка - до 3.7%.

Натомість суттєво зросли доходи від приватизації - до 12 млрд грн. У попередньому варіанті уряд закладав лише 5 млрд, пояснюючи це тим, що не хоче повторювати кількарічну практику закладання в бюджет завищених доходів від приватизації, які виконувалися лише на кілька відсотків. Наприклад, у 2019 році в бюджет було закладено 17 млрд грн приватизаційних доходів, а надійшло поки що лише 400 млн грн.

У доходах також з'явилася і нова стаття - від продажу ліцензій на проведення азартних ігор, від чого уряд планує отримати 3 млрд грн. Проте сам закон про легалізацію грального бізнесу депутати поки що не розглядали. Втім, ці доходи, якщо вони будуть, мають зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду бюджету, тож на головні видатки відсутність цих доходів не вплине.

Уряд також неодноразово заявляв про пплани закласти у бюджет 2020 року механізм, який дозволив би надати фінансову підтримку фермерам під час відкриття ринку землі.

Такі плани стають актуальнішими після того, як депутати схвалили законопроєкт про відкриття ринку землі у першому читанні.

Проте загалом на підтримку сільгоспвиробників у проєкті бюджету передбачено 4 млрд грн, і лише 240 млн грн на статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів, зокрема, і на придбання землі.

Суттєво зменшені - на 2 млрд грн - видатки на проведення перепису населення, який має пройти наприкінці наступного року. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд знайде дешевший спосіб проведення перепису.

Загалом, у статті доходів додалося трохи більше 14 млрд грн, у видатках - 11 млрд.

Суттєвою зміною став перерозподіл 28 млрд грн, які у первинному варіанті проєкту бюджету були у розпорядженні РНБО. Левова частка цих коштів - 14,5 млрд грн - відійшла Міністерству оборони.