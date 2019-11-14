Принижував дружину: у Києві перший вирок за домашнє насильство

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У Києві оголосили перший вирок за домашнє насильство. Чоловіку, який принижував свою дружину, присудили три місяці арешту.

За інформацією столичної прокуратури, чоловік систематично словесно ображав нецензурними словами свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою.

"Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей", - йдеться в повідомленні.

Саме тому Київська прокуратура підтримала державне обвинувачення у цій справі за статтею 126-1 Кримінального кодексу.

До цього чоловік 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, проте це не вплинуло на підозрюваного і не змінило його поведінку.

Оболонський райсуд Києва визначив покарання до 3 місяців арешту, чоловіка взяли під варту прямо у залі суду.

"Це перший вирок у місті Києві за домашнє насилля", - додали в прокуратурі.

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