Лікування раку травами може зашкодити - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Часник, імбир та женьшень можуть уповільнювати загоєння ран

Онкохворі повинні повідомляти лікарям про додаткове лікування рослинними препаратами, оскільки деякі їхні компоненти можуть зупинити процес лікування.

Про це заявили учасники конференції з проблем раку.

Капсули з екстрактом часнику, імбиру, гінкго білоби можуть, приміром, уповільнювати загоєння ран під час розвитку раку молочної залози.

Хірург-онколог, професорка Марія Жоао Кардосо заявила, що поки немає жодних наукових доказів ефективності гомеопатії та кремів під час лікування онкології.

Якщо безпека медикаменту викликає сумніви, краще від нього відмовитись.

"Лікарі мають діяти активніше, цікавитись, чи не приймають їхні пацієнти додаткові препарати під час онколікування", - підкреслює вона.

Особливо важливо, на думку лікарки, щоб пацієнти завжди радились, перш ніж спробувати додаткові методи лікування раку.

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Небезпека полягає в тому, що багато продуктів можуть перешкоджати гормональній терапії чи хіміотерапевтичним процедурам, а деякі впливають на процес згортання крові - що може призвести до того, що рани загоюються довше, залишаючи більше рубців.

Вона назвала продукти рослинного походження, які уповільнюють згортання крові:

андрографіс волотистий

маруна

часник

гінкго білоба

женьшень

глід

кінський каштан

куркума

"Не завдавай шкоди"

За словами пані Кардосо, люди мають знати, що "альтернативні методи лікування можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Важливо пам'ятати про головну заповідь в медицині - не завдай шкоди".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як відомо, грейпфрут та його сік впливають на ферменти, які розщеплюють ракові препарати в організмі

Деякі додаткові методи лікування можуть призвести до того, що стандартні методи не працюватимуть так, як повинні, попереджає благодійна організація з вивчення раку у Великій Британії Cancer Research UK.

На своєму сайті вони нагадують: важливо уникати деяких продуктів харчування та напоїв. Наприклад, грейпфрут та апельсин можуть впливати на розщеплення препаратів проти раку в організмі.

"Поговоріть зі своїм лікарем, якщо плануєте додаткові методи лікування. Розкажіть йому, перш ніж починати додаткову терапію, особливо якщо ви проходите курс лікування раку", - радять у Cancer Research UK.

Грете Браутен-Сміт з благодійної організації Breast Cancer Now сказала: "Зараз в інтернеті дуже багато неперевіреної інформації, тому розмова з лікарем гарантує отримання вірогідної інформації, яка допоможе хворому зробити свідомий вибір".

Серед методів, які позитивно впливають на якість життя хворого, професорка Кардосо виділила йогу, рейкі та акупунктуру.

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