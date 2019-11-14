"Пухнастий єдиноріг": в США знайшли щеня з хвостом на лобі

Копирайт изображения Mac's Mission Image caption Лікарі кажуть, що малюк - абсолютно здоровий, і немає жодної необхідності видаляти зайвий хвостик

В США, в штаті Міссурі, знайшли цуценя з вторинним хвостом на лобі.

Малюк, якому приблизно 10 тижнів, знаходився на сільському смітнику.

Його відвезли до центру порятунку тварин.

"Пухнастий єдиноріг" - абсолютно здоровий: немає жодної необхідності видаляти зайвий хвостик на лобі, який, за словами рятувальників, додає йому шарму.

Фото маленького знайди стало вірусним у Facebook, а працівники центру сподіваються, що це допоможе іншим тваринам в притулку.

Керівник закладу Рошель Стеффен розповіла BBC News, що цуценя "почувається добре і грає годинами".

Малюка назвали Нарвал - на честь виду кита, у якого у верхній щелепі є один великий бивень.

Рентген показав, що вторинний хвіст Нарвала розміром 1/3 його фактичного хвоста не мав жодної мети, крім тої, щоб зробити його "найкрутішим щеням".

Нарвал поки залишиться у притулку, оскільки рятувальники хочуть, щоб він "трохи підріс і переконався, що хвіст не стане перешкодою чи проблемою".

Пані Стеффен розповіла, що Нарвал - один з сотень собак, яких покидають у сільській місцевості Міссурі.

Їхній притулок допомагає тваринам з особливими потребами. "Ми даємо їм шанс", - каже Рошель Стеффен.

Фото та відео Нарвала на сторінці центру у Facebook за 24 години набрали десятки тисяч "лайків".

Там сподіваються, що це допоможе підвищити обізнаність про роботу рятувального центру.

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