"Пухнастий єдиноріг": в США знайшли щеня з хвостом на лобі
В США, в штаті Міссурі, знайшли цуценя з вторинним хвостом на лобі.
Малюк, якому приблизно 10 тижнів, знаходився на сільському смітнику.
Його відвезли до центру порятунку тварин.
"Пухнастий єдиноріг" - абсолютно здоровий: немає жодної необхідності видаляти зайвий хвостик на лобі, який, за словами рятувальників, додає йому шарму.
Фото маленького знайди стало вірусним у Facebook, а працівники центру сподіваються, що це допоможе іншим тваринам в притулку.
Керівник закладу Рошель Стеффен розповіла BBC News, що цуценя "почувається добре і грає годинами".
Малюка назвали Нарвал - на честь виду кита, у якого у верхній щелепі є один великий бивень.
Рентген показав, що вторинний хвіст Нарвала розміром 1/3 його фактичного хвоста не мав жодної мети, крім тої, щоб зробити його "найкрутішим щеням".
Нарвал поки залишиться у притулку, оскільки рятувальники хочуть, щоб він "трохи підріс і переконався, що хвіст не стане перешкодою чи проблемою".
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Пані Стеффен розповіла, що Нарвал - один з сотень собак, яких покидають у сільській місцевості Міссурі.
Їхній притулок допомагає тваринам з особливими потребами. "Ми даємо їм шанс", - каже Рошель Стеффен.
Фото та відео Нарвала на сторінці центру у Facebook за 24 години набрали десятки тисяч "лайків".
Там сподіваються, що це допоможе підвищити обізнаність про роботу рятувального центру.
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