Катастрофа MH17: слідство встановило зв'язки між Москвою і лідерами "ДНР"

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Міжнародна слідча група (JIT), що розслідує збиття малайзійського "Боїнга" на Донбасі, знову шукає свідків. Слідчих цікавить інформація щодо "структури командування і можливої ролі російських урядовців".

"Нещодавній аналіз свідчень свідків та іншої інформації виявив, що вплив Росії на "ДНР" виходив за межі військової підтримки, і що відносини між російськими урядовцями та лідерами "ДНР" були, мабуть, більш тісними... Саме тому сьогодні JIT публікує нове звернення до свідків", - йдеться в прес-релізі слідчої групи.

На підтвердження версії про те, що лідери самопроголошеної "ДНР" могли отримувати вказівки з Росії, JIT оприлюднила нові розшифровки перехоплених телефонних розмов.

Російська влада категорично заперечує будь-яку причетність до конфлікту на Сході України і називає російських громадян, які воювали на стороні самопроголошених республік, добровольцями.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже заявила, що нова заява JIT - "підгонка матеріалів" під заздалегідь ухвалений вердикт.

"Захищаю інтереси виключно однієї держави..."

У розшифровках, оприлюднених JIT, зокрема, є репліки, які приписують "прем'єр-міністру ДНР" Олександру Бородаю:

A: "Ну, у вас далекоглядні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все".

У наступній розшифровці наводять слова неназваного "члена ДНР", який розповідає про приїзд до Донецької області "людей з повноваженнями від [міністра оборони Росії Сергія] Шойгу":

B: - Як комендант Макіївки, я б хотів дізнатися. Я б хотів дізнатися, куди ми рухаємось.

А: - Сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу, і всіх місцевих польових командирів викидають **** з підрозділів ...

B: - Угу.

A: - …і очолюють москвичі.

Інша розшифровка, на думку JIT, може свідчити про участь в управлінні "ДНР" російських спецслужб - ФСБ і ГРУ. За даними слідчих, у розмові беруть участь ополченці з позивними "Монгол" і "Шериф":

B: - І ми сьогодні ... безпосередньо ... вже тиждень ... все [нерозбірливо] в Москву, і тому ми отримуємо команди ...

A: - І я також отримую команду з Москви. Те саме.

B: - Але у вас, у вас, у вас ФСБ? Так?

A: - Так.

B: - У нас ГРУ. Ось і вся відмінність.

A: - Мені про це добре відомо.

Серед викладених JIT розшифровок також є розмова, яка, за даними розслідувачів, нібито відбулася між Бородаєм (А) і помічником президента Росії Владиславом Сурковим (B):

B: - Там такий собі Антюфєєв до тебе приїде. Я тобі про нього говорив... Він в суботу збирався... сюди вже... в неділю навіть від'їжджатиме ... А в суботу вони починають рухатись туди, на південь, вже, ну щоб бути у боєздатності. Ось. Там, Сашко, один момент - відразу тобі скажу - вони ж на ГБ претендують. Але я сказав, що Ходаковський там очолює ГБ.

A: - Я не проти. Я гадаю, що Ходаковський, до речі, із задоволенням свій пост здасть ...

B: - Ну дивись, Сашко. Ти сам вирішуй. Якщо він здасть... нехай тоді здає... Якщо він не захоче здавати з якихось причин... з яких-небудь причин, то нехай створять ще одну спецслужбу. Нічого там страшного не трапиться.

На думку розслідувачів, зміст цих розмов вказує на те, що вплив Росії "поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання "ДНР".

"Ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та лідерами "ДНР" свідчать про можливу участь урядовців у розгортанні ЗРК "Бук", з якого збили малайзійський авіалайнер, підсумовує об'єднана слідча група.

Малайзійський "Боїнг", що виконував рейс МН-17 з Амстердама до Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі села Грабово Донецької області. На борту лайнера перебувало 298 людей, всі вони загинули.

За версією JIT, літак був збитий ракетою "земля-повітря" із зенітного ракетного комплексу "Бук", який належав 53-й бригаді ППО російських збройних сил, що базується в російському місті Курськ. Слідчі вважають, що установку привезли до Донецької області з Росії, а потім відвезли назад.

У червні 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до падіння "Боїнга". За версією слідчих, це колишній офіцер російського ГРУ Сергій Дубинський ("Похмурий"), підполковник запасу ВДВ армії Росії Олег Пулатов, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної "ДНР" Леонід Харченко і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін).

Підозрювані, троє з яких мають російське громадянство, і один - українське, оголошені в міжнародний розшук.

Міноборони Росії заперечує причетність російських військових до падіння літака і стверджує, що ракета, якою був збитий літак Malaysia Airlines, належала українській військовій частині.

Справу про катастрофу малайзійського "Боїнга" мають передати до голландського суду до кінця року. Перше засідання заплановане на 9 березня 2020 року.

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