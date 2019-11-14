Корови після цунамі пропливли кілометри, щоб вижити

Копирайт изображения Getty Images

Трьох корів, яких знесло з острова у Північній Кароліні під час урагану "Доріан", знайшли живими після того, як вони, очевидно, пропливли кілька миль.

Корови належали до стада на острові Кедр американського штату, але у вересні їх змило невеликим цунамі, утвореним внаслідок "Доріана".

Вважалося, що корови загинули, поки їх не помітили в національному приморському парку на Зовнішніх мілинах - смузі вузьких піщаних островів узбережжя Північної Кароліни.

Корів планують повернути додому.

Керівництво парку переконане, що три корови пропливли близько 8 км, щоб дістатися до бар'єрних островів.

Співробітники парку помітили першу корову на острові приблизно через місяць після урагану, а двох інших виявили за останні два тижні.

Коровам пощастило, що їх не віднесло в Атлантичний океан, як трапилося з деякими дикими кіньми.

Ураган "Доріан" вдарив по островах Північної Кароліни на початку вересня, він приніс з собою зливи, пориви вітру та повені.

Негода прийшла з Багамів, де внаслідок урагану "Доріан" загинули десятки людей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!